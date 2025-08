Sardar Mousavi: Le Guardie Rivoluzionarie e la Forza Aerospaziale hanno mantenuto la bandiera della resistenza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), il generale Mousavi, comandante della Forza Aerospaziale dell'IRGC, ha dichiarato in un'intervista televisiva: "Fortunatamente, nei momenti critici, siete riusciti a svolgere un ruolo prezioso nel narrare la realtà degli eventi con un'espressione artistica. Ciò che avete raffigurato è un riflesso della scena reale della battaglia di 12 giorni e della continuità della storia della Rivoluzione Islamica."

Ha aggiunto: "Una rivoluzione iniziata sotto la guida di 32 martiri stimati e sotto la guida dell'Imam Khomeini (RA), e continuata sotto la leadership della Guida Suprema; in un paese del genere, l'idea che questa bandiera venga abbandonata non è mai esistita e non esisterà."

Il generale Mousavi ha sottolineato: "La grande nazione iraniana, di cui siamo al servizio, è il pilastro di questo percorso, e le Forze Armate della Repubblica Islamica, in particolare il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e la sua Forza Aerospaziale, si considerano i portabandiera di questo movimento e si sforzeranno sempre di preservare e innalzare questa bandiera."

Ha ricordato: "Il linguaggio e i concetti usati nelle parole del martire Haj Hassan Tehrani-Moghaddam mostrano la grandezza spirituale di quella grande persona e noi, come ha detto lui stesso, siamo 'i ragazzi dei missili' che con orgoglio continuiamo la sua strada."

La cultura della jihad e del coraggio si è manifestata sul campo di battaglia.

Il comandante della Forza Aerospaziale dell'IRGC ha aggiunto: "La cultura del coraggio e del sacrificio che i martiri stimati, in particolare il generale Haj Amirali Hajizadeh e il martire Mahmoud Bagheri, hanno lasciato in eredità a questo complesso, si manifesta oggi in vari campi. Senza dubbio, l'immagine che avete disegnato con la vostra arte è una manifestazione di quella missione che grava su tutti noi; inshallah, finché vivremo e finché il sangue scorrerà nelle nostre vene, continueremo questa grande responsabilità di custodire la Rivoluzione Islamica."

Ha sottolineato: "Vediamo questa rivoluzione da una prospettiva civilizzazionale e apocalittica; una rivoluzione che è un preludio all'avvento dell'Imam Mahdi (as). Certamente, per quanto possibile e per quanto riguarda i passi che vengono compiuti sulla via dei martiri, questo percorso luminoso continuerà sotto la guida del Leader Supremo."

Il generale Mousavi ha aggiunto: "Ringraziamo sinceramente la stimata comunità artistica, in particolare voi che svolgete un ruolo efficace nel mantenere e continuare questo movimento di jihad, e apprezziamo in modo speciale la creazione di quest'opera bella e duratura e speriamo che continuiate ad avere sempre più successo."

Il popolo è sempre stato pronto a difendere il paese.

Il comandante della Forza Aerospaziale dell'IRGC ha continuato: "La realtà è che ognuno di noi ha una missione e una responsabilità. Il nobile popolo iraniano ha dimostrato più volte come, con resilienza e zelo, abbia una presenza efficace nella difesa della nazione, della patria e del sistema islamico."

Ha aggiunto: "La verità è che solo la Guida Suprema può definire la vera posizione e dignità del popolo; perché questo popolo è sempre stato obbediente a Lui, e dobbiamo anche accettare che in ogni situazione abbiamo un ruolo e un dovere, e dobbiamo agire in quel momento. Oggi dobbiamo vedere il paese in questa prospettiva: una Ashura che si ripete, e che potrebbe ripetersi di nuovo."

Il generale Mousavi ha ricordato: "Dobbiamo prepararci a ogni situazione, ma soprattutto, dobbiamo comprendere correttamente la nostra responsabilità in questo campo; dobbiamo essere in grado di entrare in campo come Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein) quando necessario."

Ha sottolineato: "Oggi il nostro paese, basandosi sulla via di grandi martiri come il martire Hajizadeh, il martire Salamy, il martire Rashid, il martire Mohammad Bagheri e altri martiri gloriosi, è in piedi."

La via dei martiri deve essere il nostro modello d'azione oggi; la bandiera della Rivoluzione deve essere consegnata al suo vero proprietario.

Il comandante della Forza Aerospaziale dell'IRGC ha sottolineato: "Gli altri che sono rimasti su questa via hanno una grande missione; quella di lottare in questo campo affinché, a Dio piacendo, siano inclusi nella benedizione divina e nelle preghiere dei martiri."

Ha aggiunto: "Se vogliamo un buon risultato per noi stessi, dobbiamo vedere come hanno vissuto i martiri, come hanno combattuto e quale percorso hanno intrapreso, e dobbiamo continuare su quella stessa strada."

Il generale Mousavi ha ricordato: "Se alla fine di questo discorso vogliamo fare una preghiera, è che Dio Onnipotente renda la nostra fine come quella dei martiri e porti la nostra vita alla bontà e alla felicità; perché a parte la via del martirio, non c'è via per la vera salvezza."

Ha sottolineato: "Il martirio deve essere accompagnato dalla vittoria dell'Islam, dalla vittoria della Rivoluzione Islamica e dalla realizzazione della nostra grande missione di consegnare la bandiera che avete raffigurato con la vostra arte; la stessa bandiera che deve essere consegnata al suo vero proprietario, l'Imam Mahdi (as)."