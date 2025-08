L'Organizzazione AhlulBayt dell'Indonesia sottolinea il suo sostegno principista a Palestina e Iran

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), l'Organizzazione AhlulBayt dell'Indonesia (ABI) ha ribadito il suo sostegno continuo e principista alla causa del popolo palestinese e al diritto della Repubblica Islamica dell'Iran all'autodifesa legittima dopo l'attacco del regime sionista. L'organizzazione si è inoltre opposta alle visioni che riducono il conflitto in corso a una questione settaria.

In una dichiarazione rilasciata lunedì 21 luglio 2025, il capo dell'organizzazione, "Maestro Zaher Yahya", ha annunciato che il sostegno di questa istituzione si basa sui valori islamici, sui principi umani universali e sulle disposizioni della Costituzione indonesiana che rifiuta ogni forma di colonialismo e occupazione.

La dichiarazione afferma: "La Palestina è una nazione che è stata occupata e privata dei suoi diritti fondamentali; mentre l'Iran è un paese che difende apertamente i diritti del popolo palestinese ed è esso stesso oggetto di un attacco militare diretto da parte del regime sionista."

Questa organizzazione con sede a Giacarta ha descritto la risposta militare dell'Iran all'aggressione del regime sionista come un "diritto legittimo di autodifesa" nel quadro del diritto internazionale, e ha fatto riferimento all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che concede agli stati il diritto all'autodifesa legittima contro un attacco armato.

Il conflitto non è settario

L'Organizzazione AhlulBayt dell'Indonesia ha sottolineato che la loro posizione non è dettata da politiche di potere né da settarismo. La dichiarazione prosegue: "Il nostro sostegno a Palestina e Iran non deriva da fanatismo religioso o da politiche di potere, ma si basa sui principi di giustizia sociale, sulla sovranità delle nazioni e sulla resistenza alla dominazione straniera."

L'organizzazione ha inoltre giustificato la sua posizione su basi religiose, citando il versetto 194 della Sura al-Baqarah, che afferma il diritto alla rappresaglia in caso di aggressione.

In conclusione della dichiarazione, ricevuta da ABNA martedì 22 luglio, l'Organizzazione AhlulBayt dell'Indonesia ha invitato i musulmani e il popolo indonesiano ad affrontare gli sviluppi globali con una prospettiva equa, consapevole e libera da pregiudizi settari, e a resistere alle narrazioni fuorvianti e divisive.

L'Organizzazione AhlulBayt dell'Indonesia è un'istituzione islamica che opera concentrandosi sui valori della scuola di AhlulBayt (as) nella tradizione islamica. Questa dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui la situazione in Medio Oriente è fortemente influenzata dai recenti conflitti tra il regime sionista, la Palestina e la Repubblica Islamica dell'Iran.