Messaggio del Leader della Rivoluzione: Mantenere l'unità nazionale è un dovere di ciascuno di noi

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA) – In occasione del quarantesimo giorno del martirio di un gruppo dei nostri compatrioti, abili comandanti militari e illustri scienziati nucleari del paese per mano del malvagio e criminale regime sionista, l'Ayatollah Khamenei ha rilasciato un messaggio.

Il testo del messaggio del Leader della Rivoluzione Islamica è il seguente:

Nel Nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.

O fiera nazione dell'Iran!

È giunto il quarantesimo giorno del martirio di un gruppo dei nostri cari compatrioti, tra i quali c'erano abili comandanti militari e illustri scienziati nucleari. Questo colpo è stato inflitto dal malvagio e criminale gruppo dirigente sionista, che è un nemico vile e ostile della nazione iraniana. Senza dubbio, la perdita di comandanti come i martiri Baqeri, Salami, Rashid, Hajizadeh, Shadmani e altri militari, e scienziati come i martiri Tehranchi, Abbasi e altri scienziati, è pesante per qualsiasi nazione. Ma il nemico sciocco e miope non ha raggiunto il suo obiettivo. Il futuro mostrerà che entrambi i movimenti, militare e scientifico, procederanno più velocemente di prima verso orizzonti elevati, a Dio piacendo.

I nostri martiri avevano scelto un percorso in cui la speranza di raggiungere l'alto grado di martirio non era piccola, e alla fine hanno raggiunto ciò che è il desiderio di tutti coloro che si sacrificano; che sia propizio per loro; ma l'amarezza di ciò è dura, amara e pesante per la nazione iraniana, specialmente per le famiglie dei martiri e in particolare per coloro che li conoscevano da vicino.

In questo incidente si possono anche vedere chiaramente punti luminosi.

Primo, la tolleranza, la pazienza e la forza dello spirito dei sopravvissuti, che in sé non si sono visti se non nelle trasformazioni della Repubblica Islamica dell'Iran.

Secondo, la resilienza e la stabilità degli apparati sotto il comando dei martiri, che non hanno permesso a questo duro colpo di privare opportunità e di interrompere il loro movimento.

E terzo, la gloria della miracolosa resistenza della nazione iraniana che si è manifestata nella loro unione e forza spirituale e nella loro ferma determinazione a resistere all'unisono sul campo. L'Iran islamico ha mostrato ancora una volta la forza delle sue fondamenta in questo incidente. I nemici dell'Iran stanno martellando ferro freddo.

L'Iran islamico, con l'aiuto divino, diventerà più forte di giorno in giorno, con il permesso di Allah.

È importante non trascurare questa verità e il dovere che ci impone. Mantenere l'unità nazionale è un dovere di ciascuno di noi.

L'accelerazione necessaria nel progresso della scienza e della tecnologia in tutti i settori è il dovere delle élite scientifiche.

Mantenere l'onore e la reputazione del paese e della nazione è il dovere intransigente di oratori e scrittori.

Il continuo equipaggiamento del paese con gli strumenti per salvaguardare la sicurezza e l'indipendenza nazionale è il dovere dei comandanti militari.

La serietà, il perseguimento e il completamento dei lavori del paese è il dovere di tutti gli apparati esecutivi responsabili.

La guida spirituale e l'illuminazione dei cuori e la raccomandazione alla pazienza, alla tranquillità e alla stabilità del popolo è il dovere dei religiosi.

E mantenere l'entusiasmo, la passione e la consapevolezza rivoluzionaria è il dovere di ciascuno di noi, e in particolare dei giovani. Che l'Onnipotente e Misericordioso Dio dia successo a tutti.

Saluti alla nazione iraniana e pace ai giovani martiri, alle donne e ai bambini martiri, e a tutti i martiri e ai loro afflitti.

E la pace sia su di voi e la misericordia di Allah. Sayyid Ali Khamenei 3 Mordad 1404 (25 luglio 2025)