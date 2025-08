La posizione senza precedenti della Francia nel riconoscere lo Stato di Palestina

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA) – citando Nournews – in un'azione che può senza dubbio essere considerata una svolta nella diplomazia europea sulla crisi palestinese, la Francia ha ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina giovedì. Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi riconoscerà lo Stato di Palestina in settembre, in futuro, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa decisione non è semplicemente un segno di un cambiamento simbolico, ma riflette un cambiamento fondamentale nell'atteggiamento internazionale verso il più grande e lungo conflitto storico del Medio Oriente; un cambiamento che potrebbe avere significative implicazioni geopolitiche, legali e persino strategiche per il futuro dell'ordine regionale e globale.

Ragioni della decisione della Francia: dall'ideale all'urgenza

Naturalmente, le atrocità e le violenze sfrenate dei sionisti contro il popolo di Gaza attraverso l'arma della fame, che hanno avuto un'ampia risonanza nell'opinione pubblica mondiale, possono essere un fattore importante nella recente decisione di Parigi. D'altra parte, la Francia si è a lungo considerata erede della tradizione della diplomazia multilaterale e difensore del diritto internazionale. Ma la recente azione non dovrebbe essere interpretata semplicemente come una continuazione delle politiche tradizionali di Parigi. Al contrario, diversi fattori politici e strategici hanno spianato la strada a questo evidente cambiamento nella politica ufficiale francese riguardo alla questione palestinese:

Shock di Gaza e opinione pubblica europea: Dopo l'attacco del 7 ottobre e la guerra di Gaza, l'opinione pubblica in Francia – in particolare tra i giovani e il mondo accademico – è diventata estremamente sensibile al massacro di civili palestinesi. La Francia, che ospita la più grande popolazione musulmana d'Europa, è stata sottoposta a gravi pressioni sociali e mediatiche. Fallimento del progetto dei due Stati dal punto di vista sul campo: Con la continua espansione degli insediamenti illegali israeliani, la distruzione delle case palestinesi e l'intrappolamento di Gaza in una catastrofe umanitaria, molti governi europei sono giunti alla conclusione che l'unico modo per mantenere la "soluzione a due Stati" è il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina; un'azione per far rivivere una soluzione dimenticata. Svolta generale in Europa: Dopo la decisione di Spagna, Irlanda, Norvegia, Svezia e altri paesi europei negli ultimi anni, la pressione per la convergenza politica nell'Unione Europea è aumentata. Con questa decisione, la Francia ha consolidato la sua posizione di leadership nel blocco europeo in questo campo. Equilibrio nelle relazioni mediorientali: Parigi, che negli ultimi anni era stata accusata di parteggiare per Israele nell'opinione pubblica musulmana, ora con questa azione cerca di ridefinire la sua neutralità strategica e di ricostruire la fiducia in Medio Oriente.

Il riconoscimento della Palestina da parte della Francia è una svolta nella legittimazione dello Stato palestinese a livello del diritto internazionale. Nel sistema internazionale, il riconoscimento degli Stati da parte di altri paesi è uno dei più importanti componenti della legittimità e dell'esercizio della sovranità. In precedenza, oltre 140 paesi membri delle Nazioni Unite avevano riconosciuto la Palestina come Stato indipendente, ma questo riconoscimento era avvenuto principalmente tra i paesi del Sud globale o del mondo islamico.

L'azione della Francia significa che una delle potenze occidentali, membro permanente del Consiglio di Sicurezza e paese leader nell'Unione Europea, ha riconosciuto esplicitamente per la prima volta la sovranità palestinese. Questo è un colpo diplomatico al monopolio israeliano nella narrazione del conflitto e influisce sull'equazione del potere simbolico nelle Nazioni Unite e nelle istituzioni internazionali.

Conseguenze internazionali: il cambiamento della scena diplomatica

La decisione della Francia dovrebbe essere vista nel contesto di un cambiamento geopolitico graduale ma decisivo nel mondo occidentale. Il riconoscimento della Palestina da parte di Parigi potrebbe innescare un'ondata di legittimazione diplomatica per lo Stato palestinese. Soprattutto in una situazione in cui il livello di sostegno a Israele nell'opinione pubblica del mondo occidentale è drasticamente diminuito; Cina, Russia e i paesi del Sud del mondo hanno pienamente sostenuto la richiesta dei palestinesi; e l'ala democratica negli Stati Uniti è gradualmente diventata divisa nel suo sostegno incondizionato a Israele.

L'azione della Francia potrebbe spingere grandi paesi come Belgio, Portogallo e persino Italia su questa strada. Sono stati pubblicati rapporti che indicano la pressione di alcuni parlamentari sul governo britannico affinché anche Londra prenda una decisione simile a Parigi. In questo caso, l'Unione Europea, che per anni ha sofferto di una duplicità nella politica estera sulla questione palestinese, si sta avvicinando a una posizione unita.

Dall'altra parte del campo, Israele, in risposta al riconoscimento della Palestina, ha accusato i governi che la riconoscono di "incoraggiare il terrorismo". Questa reazione, da un lato, è un segno del crescente isolamento di Israele sulla scena internazionale e, dall'altro, conferma il divario tra l'estremismo politico a Tel Aviv e gli approcci più moderati in Occidente.

Negli Stati Uniti, sebbene l'amministrazione Trump sia ancora contraria al riconoscimento unilaterale della Palestina e il Segretario di Stato americano abbia valutato l'azione francese inaccettabile, la divisione al Congresso e l'aumento della pressione da parte delle organizzazioni per i diritti umani e della comunità accademica potrebbero, in futuro, spianare la strada a cambiamenti più seri.

Infine, il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte della Francia dovrebbe essere considerato il punto di partenza per una "ridefinizione della legittimità" nella questione palestinese. In un mondo in cui la legittimità non deriva più semplicemente dalla canna di un fucile, ma dalla volontà della comunità internazionale, dall'opinione pubblica e dal rispetto dei principi internazionali, la Palestina sta ricostruendo la sua posizione di "vittima resistente" contro "l'occupante illegittimo".

La Francia, con questa azione, non solo si è allontanata dalla sua duplice tradizione nei confronti di Israele e Palestina, ma ha anche creato le condizioni per trasformare la Palestina in un attore legale, diplomatico e persino politico credibile sulla scena internazionale. Questa azione, se accompagnata dall'adesione di altri paesi europei e dalla pressione su Israele, può essere parte del percorso per il ripristino della pace in Medio Oriente; una pace che, più che mai, ha bisogno di "etica globale" e giustizia storica.