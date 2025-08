Irlanda e Spagna si uniscono alla Francia nel riconoscere la Palestina

News ID: 1711533 Source: ABNA24

Spagna e Irlanda hanno accolto con favore la decisione della Francia di riconoscere la Palestina. Pedro Sánchez, Primo Ministro spagnolo, ha definito l'azione un passo vitale per preservare la soluzione a due Stati, mentre Simon Harris, Ministro degli Esteri irlandese, l'ha definita un "contributo importante a una pace duratura". Emmanuel Macron ha anche sottolineato che questa decisione deriva dall'impegno storico della Francia per la pace in Medio Oriente.