Il corridoio "Zangazur" è un piano americano per fare pressione su Russia e Iran

Il testo completo del messaggio è il seguente:

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso.

Saluti e benedizioni al popolo valoroso e istruito dell'Azerbaigian, in particolare alla fiera provincia di Ardabil, e un ringraziamento speciale a Sua Eccellenza Ayatollah Seyyed Hassan Ameli, stimato rappresentante del Vali-e-Faqih nella provincia e erudito imam del venerdì di Ardabil, che con i suoi nobili sforzi ha reso possibile la celebrazione di questa magnifica cerimonia in onore dell'alto rango di Sheikh Safi al-Din Ardabili.

Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito in modo significativo alla commemorazione di questa eminente personalità mistica, scientifica e nazionale.

Cari presenti, stimati ospiti, rispettati studiosi ed eruditi,

La grande nazione iraniana nel corso della storia, in particolare nel periodo contemporaneo e di fronte alle recenti aggressioni del regime sionista e degli Stati Uniti d'America, ha mostrato un'unità, una consapevolezza e una solidarietà senza precedenti. Questa unione, derivante dalla ricca cultura irano-islamica, è sempre stata fonte di ispirazione per le nazioni libere del mondo.

La cultura iraniana ha due caratteristiche distintive: primo, la coesione interna tra le diverse etnie; e secondo, la continuità storica che, come l'ordito e la trama di un tappeto persiano, ha rafforzato la struttura della nostra antica civiltà. L'identità iraniana si è basata e si basa sul monoteismo. Dall'antichità ad oggi, gli iraniani hanno sempre seguito le religioni monoteistiche. Come hanno affermato storici come Shahrestani e Mas'udi, persino i re dell'antica Persia si consideravano discendenti del Profeta Abramo (pace su di lui). Con l'avvento dell'Islam, la nazione iraniana, che in precedenza seguiva lo Zoroastrismo - una religione monoteistica - ha abbracciato questa religione divina a braccia aperte. È interessante notare che, secondo la maggior parte degli storici, il Profeta Zoroastro stesso proveniva dalla terra dell'Azerbaigian.

Nel corso della storia, gli iraniani sono sempre stati portabandiera della lotta contro l'oppressione e l'ingiustizia: dalla rivolta di Abu Muslim Khorasani contro gli Omayyadi, agli sforzi di Khajeh Nasir al-Din Tusi durante il periodo mongolo, e i movimenti sciiti prima dell'era safavide. Ma il punto di svolta di questo percorso storico è la formazione dello stato safavide, che, grazie allo Shah Ismail Safavi e ispirato agli insegnamenti spirituali e intellettuali di Sheikh Safi al-Din Ardabili, prese forma.

Sheikh Safi al-Din Ardabili, questo pio mistico e giurista la cui nobile discendenza risale all'Imam Musa al-Kadhim (pace su di lui), non fu solo il fondatore di una genuina corrente spirituale e intellettuale, ma unì l'Islam sciita alla cultura iraniana e portò l'Iran all'unità dopo secoli di divisione. Stabilì strutture e istituzioni le cui tracce sono ancora vive e attuali nella nostra cultura oggi.

Anche oggi, l'Azerbaigian, come in passato, è la fonte della fede, la roccaforte radicata dello sciismo e il pioniere dell'identità iraniano-islamica. Questa regione è sempre stata in prima linea nella difesa dell'integrità territoriale, dell'indipendenza e dei valori della Rivoluzione Islamica, e questo ruolo storico deve essere ancora preservato.

I nemici dell'Iran, in particolare il sionismo globale e gli Stati Uniti, sono turbati da questa unità storica e dalla profonda profondità strategica della cultura iraniana, e hanno sempre cercato di danneggiare la nostra sicurezza nazionale indebolendo le fondamenta di questa identità. In questo contesto, perseguono piani come il "corridoio di Zangazur" come copertura per progetti geopolitici più ampi. L'obiettivo principale è indebolire l'asse della resistenza, tagliare i collegamenti dell'Iran con il Caucaso e assediare via terra l'Iran e la Russia nel sud della regione. Questo progetto non è solo parte del programma americano per sostituire l'Ucraina con il Caucaso come nuovo fronte di pressione contro Russia e Iran, ma è anche perseguito con il sostegno della NATO e di alcune correnti panturchiste.

Ma l'Iran, fin dall'inizio di queste mosse, ha espresso chiaramente la sua opposizione ai massimi livelli e, anche inviando forze ai confini e conducendo esercitazioni deterrenti, ha dimostrato che la difesa della sicurezza nazionale è la nostra linea rossa. La politica di "prevenzione attiva" invece di "reazione passiva" è una strategia intelligente che la Repubblica Islamica dell'Iran ha adottato.

Il popolo eroico dell'Azerbaigian, gli stessi che si opposero agli invasori ottomani e ai russi zaristi, con la guida di comandanti come Abbas Mirza, con il sostegno di grandi studiosi sciiti come il defunto Seyyed Mohammad Mujahid e la fatwa di jihad degli studiosi contro l'occupazione, difesero la loro terra e la loro fede. Nella vicenda della fazione democratica dell'Azerbaigian, sotto la guida di studiosi e grandi autorità religiose, il popolo della regione sventò il complotto coloniale e non permise ai russi e ai loro affiliati di smembrare il territorio iraniano.

Anche oggi il nemico, con piani apparentemente economici ma in realtà secessionisti, cerca di penetrare in profondità nella geopolitica iraniana.

Ma la nazione iraniana, ispirata dagli insegnamenti dei suoi grandi uomini, in particolare di Sheikh Safi al-Din Ardabili, ha resistito e resisterà a queste cospirazioni. Così come quel mistico divino si oppose alla divisione ai suoi tempi, anche oggi la nazione iraniana, con unità, vigilanza e fede, sventerà i sinistri piani dei nemici.

Che il ricordo di Sheikh Safi al-Din sia onorato. Che il suo cammino sia seguito da molti.

Ali Akbar Velayati