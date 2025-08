ONU: L'Afghanistan affronta la più grave crisi dei diritti delle donne al mondo

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - le Nazioni Unite hanno annunciato che l'Afghanistan, sotto il governo talebano, sta affrontando la più profonda crisi dei diritti delle donne a livello globale. Il rapporto menziona l'emissione di oltre 80 decreti restrittivi contro le donne, ma allo stesso tempo sottolinea che molte donne sono ancora presenti nei settori dell'istruzione, del lavoro e della società.

Il rapporto afferma che oltre 16.000 donne hanno beneficiato di servizi di formazione professionale, empowerment e spazi sicuri attraverso la collaborazione delle Nazioni Unite con 200 organizzazioni incentrate sulle donne.

Inoltre, l'istituzione di 130 comitati di alfabetizzazione in aree remote, in particolare nel Nuristan, è stata valutata come un passo positivo verso la promozione della consapevolezza e dei mezzi di sussistenza delle donne.