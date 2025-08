L'espansione silenziosa dell'ISIS in Africa: una minaccia transnazionale alla sicurezza globale

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - a metà luglio, i servizi di sicurezza e intelligence etiopi hanno annunciato in un'azione inaspettata l'arresto di 82 persone sospettate di affiliazione all'ISIS in varie parti del paese; una questione che attira nuovamente l'attenzione sulla crescente attività di questo gruppo in Africa orientale.

Sebbene l'attività dell'ISIS nella regione del Sahel sia diventata una questione permanente nell'agenda della sicurezza globale, l'Africa orientale ospita anche rami attivi di questo gruppo in diversi paesi, che sono diventati una base per espandere l'influenza nelle aree circostanti. Questo problema aumenta il rischio delle attività dell'ISIS come minaccia alla stabilità regionale.

Spostamento del focus dell'ISIS verso l'Africa

Le pesanti sconfitte dell'ISIS nelle sue principali basi in Siria e Iraq sono state un punto di svolta nella sua strategia di espansione e hanno portato la leadership del gruppo a spostarsi verso aree geografiche più lontane dal centro delle sue precedenti attività. Una valutazione pubblicata dall'International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) dell'Aia mostra che l'ISIS ha subito cambiamenti strutturali e operativi fondamentali dal 2019 e ora si basa su una rete dinamica di rami regionali che operano con un grado di autonomia senza precedenti. Inoltre, il gruppo si sta muovendo verso una struttura non gerarchica e operazioni decentralizzate per aumentare la sua flessibilità e durata.

A questo proposito, il continente africano è diventato uno dei principali punti focali dell'ISIS. Brett Holmgren, direttore del National Counterterrorism Center (NCTC) degli Stati Uniti, ha avvertito: "L'ISIS ha chiaramente dato priorità all'Africa. La minaccia dell'ISIS in Africa potrebbe essere una delle maggiori minacce a lungo termine per gli interessi statunitensi."

ISIS in Somalia

Nonostante la rapida crescita dell'ISIS nella regione del Sahel, l'Africa orientale, in particolare la Somalia, ha fornito un terreno fertile per le attività di questo gruppo. Un'analisi di Mustafa Hassan, esperto di sicurezza e costruzione della pace, mostra che la Somalia, con la sua debole governance, le radicate divisioni tribali e la sua posizione strategica, ha fornito un ambiente adatto all'ISIS. Secondo un rapporto del Washington Institute for Near East Policy, queste caratteristiche hanno reso la Somalia una delle priorità per l'espansione dell'ISIS. Inoltre, la vicinanza del paese allo Yemen e al Mar Rosso offre vantaggi logistici per operazioni e contrabbando.

La debolezza del controllo centrale e la crisi economica hanno creato opportunità per il reclutamento e la creazione di basi. Sfruttando queste condizioni, l'ISIS sta trasformando la Somalia in uno dei principali centri delle sue attività nell'Africa orientale e ha esteso la sua influenza integrandosi con gruppi armati locali e fornendo supporto finanziario e strategico.

Nel 2015, una scissione dal gruppo Al-Shabaab (affiliato ad Al-Qaeda) ha formato lo Stato Islamico in Somalia (ISS), e nel 2018 è stato ufficialmente riconosciuto dall'ISIS come la sua branca somala. L'attività principale di questa branca si trova nella regione di Bari nello stato del Puntland, che è montuosa e ha una governance debole.

Le stime sul numero di combattenti dell'ISIS in Somalia variano; alcune fonti statunitensi le stimano tra 700 e 1500, mentre il Soufan Center stima questo numero a circa 1000. Il gruppo è riuscito recentemente ad attrarre anche combattenti stranieri. I leader chiave di questa branca includono Abdul Qadir Mumin (fondatore e leader della branca somala), Abdul Rahman Fahi Issa (comandante delle operazioni) e Abdul Wali Mohammed Yusuf (capo delle finanze). Quest'ultimo è stato designato come terrorista dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

ISIS nella Repubblica Democratica del Congo

La branca dell'ISIS in Congo ha avuto origine dal gruppo ribelle "Forze Democratiche Alleate" (ADF), che ha radici in Uganda, e utilizza il Congo orientale come base. Nel 2017, una delle principali branche di questo gruppo ha giurato fedeltà all'ISIS. Nel 2019, i leader dell'ISIS in Siria hanno riconosciuto questo gruppo come la branca ufficiale dell'ISIS in Congo sotto il comando di Musa Baluku. Alcuni ricercatori considerano questa branca parte della più ampia branca dell'ISIS in Africa centrale.

Questo gruppo opera principalmente nelle province di Kivu e Ituri nel Congo orientale e le sue operazioni si sono estese anche all'Uganda. Secondo le stime ufficiali, il numero di membri di questa branca varia tra 500 e 1500.

Secondo un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i membri di questo gruppo sono stati reclutati da vari paesi come Burundi, Tanzania, Somalia e Kenya, ma un terzo dei membri (inclusi i leader) sono ugandesi. Nel marzo 2021, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato questo gruppo come organizzazione terroristica straniera e il suo leader come terrorista globale.

ISIS in Mozambico

Secondo il rapporto di "Armed Conflict Location & Event Data Project" (ACLED), la branca dell'ISIS in Mozambico è emersa nell'ottobre 2017 con i nomi locali "Al-Sunnah wa Al-Jama'ah" o "Ahlu Sunnah Wal Jama'a" ed è diventata famosa per il suo uso diffuso della violenza. Sebbene questo gruppo fosse considerato una sottobranca di "ISIS in Africa Centrale" dal 2018, nel 2022 è stato riconosciuto come una branca indipendente.

Le radici di questo gruppo risalgono alle reti salafite jihadiste dell'Africa orientale che erano attive nel nord del Mozambico dal 2007.

L'ISIS in Mozambico è attivo principalmente nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del paese, in particolare nelle aree di Macomia, Mocímboa da Praia e Palma. Le stime sul numero di combattenti di questa branca variano tra 300 e 1000; questo mentre nel 2020 il loro numero era stimato a circa 2500. La ragione di questo calo è stata l'intensità delle operazioni militari contro di loro.

Strategie di reclutamento e operazioni dell'ISIS

I rami dell'ISIS nell'Africa orientale utilizzano vari metodi per reclutare combattenti. In Mozambico, il gruppo recluta principalmente giovani scontenti dei gruppi etnici Mwani e Makua sfruttando il malcontento sociale, la povertà, la discriminazione etnica e religiosa.

In Somalia, il gruppo fonde concetti come "Hijra" (migrazione), "Madad" (sostegno) e "Tamkin" (consolidamento del potere) e presenta il paese come un rifugio sicuro per i combattenti stranieri. L'ISIS segue anche schemi simili in altre regioni: infiltrarsi nei gruppi ribelli esistenti, sfruttare le lacune di sicurezza e reclutare combattenti stranieri con convinzioni ideologiche simili.

Ruolo economico e risorse finanziarie dell'ISIS in Africa

Con il ritiro dell'ISIS dal Medio Oriente, le branche africane hanno svolto un ruolo maggiore nel suo finanziamento. Tra queste, la branca somala è considerata una delle più redditizie.

Secondo un rapporto del Counter Terrorism Center (CTC), questa branca ha generato circa 6 milioni di dollari di entrate nel 2022, parte delle quali sono state utilizzate per pianificare ed eseguire attacchi contro aziende che non avevano pagato il riscatto.

Il Soufan Center identifica anche l'ISIS in Somalia come uno degli anelli chiave nella catena finanziaria globale del gruppo. L'ufficio "Al-Karrar" in questa branca è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, delle operazioni logistiche e dell'invio dei proventi ad altre branche in Africa.

In Congo, l'ISIS ottiene risorse finanziarie tassando le miniere d'oro e i progetti di estrazione mineraria artigianale.

Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti del febbraio 2024, l'ISIS ha concluso che le pressioni antiterrorismo in Africa sono inferiori rispetto al Medio Oriente, e questo ha portato a una maggiore dipendenza dalle risorse africane. È anche evidente l'uso crescente di criptovalute invece del contante in questo processo.

Conseguenze delle attività dell'ISIS nell'Africa orientale

L'aumento della violenza e l'espansione delle aree sotto l'influenza dell'ISIS hanno creato gravi minacce alla sicurezza per i governi e le società dell'Africa orientale.

Ad esempio, il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti indica che l'attività dell'ISIS in Congo è aumentata di circa il 210% tra il 2020 e il 2022, e le loro azioni transfrontaliere sono tra le conseguenze più pericolose.

In questo contesto, l'Etiopia è un esempio lampante; dove le autorità di sicurezza hanno annunciato l'identificazione di 82 membri dell'ISIS che avevano ricevuto la loro formazione nel Puntland in Somalia. Questi individui sono stati coinvolti in operazioni logistiche, finanziarie, di intelligence e di reclutamento in Etiopia.

A livello politico, le attività dell'ISIS indeboliscono l'autorità dei governi e sfruttano le lacune di sicurezza per creare strutture alternative; una questione che, oltre a distruggere il processo di costruzione della nazione, minaccia seriamente anche la stabilità della regione.