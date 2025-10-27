Incidente di un elicottero e un jet da combattimento della Marina degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, la Marina degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: "Durante questi due incidenti, avvenuti separatamente e in condizioni operative indipendenti, tutti i membri dell'equipaggio del jet da combattimento e dell'elicottero della Marina degli Stati Uniti sono stati tratti in salvo e non sono state segnalate vittime o feriti gravi."

Reuters ha riferito che, secondo la dichiarazione della Marina degli Stati Uniti, sono in corso le operazioni di recupero dei rottami del jet da combattimento e dell'elicottero militare sul luogo dell'incidente.

La dichiarazione della Marina degli Stati Uniti aggiunge: "Non ci sono indicazioni di un coinvolgimento o di un'azione ostile nel verificarsi di questi incidenti, e squadre di sicurezza aerea sono state inviate nell'area per esaminare i rottami e le condizioni tecniche di volo al momento dell'incidente."