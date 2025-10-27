  1. Home
Incidente di un elicottero e un jet da combattimento della Marina degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale

27 ottobre 2025 - 10:11
La Marina degli Stati Uniti ha annunciato che un jet da combattimento F/A-18 e un elicottero MH-60R Sea Hawk sono stati coinvolti in un incidente durante le operazioni di volo dalla portaerei USS Nimitz nel Mar Cinese Meridionale.

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, la Marina degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: "Durante questi due incidenti, avvenuti separatamente e in condizioni operative indipendenti, tutti i membri dell'equipaggio del jet da combattimento e dell'elicottero della Marina degli Stati Uniti sono stati tratti in salvo e non sono state segnalate vittime o feriti gravi."

Reuters ha riferito che, secondo la dichiarazione della Marina degli Stati Uniti, sono in corso le operazioni di recupero dei rottami del jet da combattimento e dell'elicottero militare sul luogo dell'incidente.

La dichiarazione della Marina degli Stati Uniti aggiunge: "Non ci sono indicazioni di un coinvolgimento o di un'azione ostile nel verificarsi di questi incidenti, e squadre di sicurezza aerea sono state inviate nell'area per esaminare i rottami e le condizioni tecniche di volo al momento dell'incidente."

