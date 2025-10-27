Zelensky: La situazione al fronte con la Russia è completamente difficile

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale, ha fatto riferimento alla ricezione di un rapporto dal campo da Oleksandr Syrskyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, e ha detto: "Gli assi di Pokrovsk, Lyman e altre aree nella regione di Donetsk, così come le regioni di confine nelle province di Sumy e Kharkiv, stanno affrontando condizioni complicate."

Ha chiesto ai cittadini ucraini di prestare particolare attenzione agli avvisi di attacchi aerei nei giorni a venire e ha sottolineato che il risultato finale della guerra dipende dalla resistenza delle forze di difesa e sicurezza ucraine e dagli sforzi collettivi per preservare il paese.