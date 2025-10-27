Affermazione di Trump: Porrò fine rapidamente alle controversie tra i Talebani e il Pakistan

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), mentre i colloqui di pace tra le delegazioni dei Talebani e del Pakistan sono entrati nel loro secondo giorno a Istanbul, il Presidente degli Stati Uniti d'America ha dichiarato che risolverà rapidamente la crisi tra l'Afghanistan e il Pakistan.

Dichiarazioni di Trump a margine del vertice ASEAN Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha fatto riferimento alle tensioni tra i Talebani e il Pakistan domenica a margine del vertice ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) tenutosi a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, affermando: "Ho sentito che il Pakistan e l'Afghanistan hanno iniziato a cooperare. Ma io risolverò questo problema molto velocemente."

Ha pronunciato queste parole durante la cerimonia di firma dell'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia e ha aggiunto: "I leader del Pakistan sono persone fantastiche."

Colloqui inconcludenti a Istanbul I media pakistani hanno riferito che il secondo giorno dei colloqui tra le delegazioni dei Talebani e del Pakistan a Istanbul si è concluso senza un risultato specifico. L'unico accordo raggiunto in questo ciclo di colloqui è stata la continuazione dei negoziati nei giorni successivi.

Questi colloqui sono considerati il seguito della precedente riunione a Doha; una riunione in cui le parti avevano concordato un cessate il fuoco immediato dopo oltre una settimana di scontri di confine.

Aumento delle tensioni al confine tra Afghanistan e Pakistan Le tensioni tra i Talebani e il Pakistan hanno raggiunto il culmine il 12 ottobre. In tale data, le forze pakistane hanno condotto attacchi contro i posti di frontiera dei Talebani. A seguito di questi attacchi, entrambe le parti si sono accusate a vicenda di aver iniziato i combattimenti ed è stato annunciato che decine di persone da entrambe le parti erano state uccise durante una settimana di scontri sporadici.