La difesa russa ha respinto gli attacchi dei droni su Mosca

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, citando Sputnik, il sistema di difesa aerea russo è riuscito a respingere gli attacchi dei droni sulla capitale Mosca.

Il sindaco di Mosca ha dichiarato che due droni ucraini diretti verso la capitale russa sono stati abbattuti.

Secondo il sindaco di Mosca, un totale di cinque droni sono stati abbattuti su Mosca questa notte.

Il Ministero della Difesa russo aveva dichiarato in un comunicato domenica che 26 droni ucraini erano stati distrutti nello spazio aereo delle regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk tra le 11:00 e le 16:00 ora di Mosca.

La dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa russo in merito afferma: "Abbiamo preso di mira impianti energetici, equipaggiamento militare e strutture di trasporto di armi appartenenti alle forze ucraine."

Il Ministero della Difesa russo ha aggiunto: "Mosca ha colpito con successo i luoghi di dispiegamento temporaneo delle forze ucraine su diversi fronti."