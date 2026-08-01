Mokhber: Un attacco alle nostre infrastrutture distruggerà le fondamenta della vostra egemonia

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mohammad Mokhber, membro del Consiglio per il Discernimento dell’Interesse del Sistema, in risposta alle minacce di Trump contro il popolo iraniano sui social media, ha scritto: Voi calcolate con equazioni militari, ma noi rispondiamo con la logica della storia.
Ha aggiunto: Un attacco alle infrastrutture dell’Iran risveglierà direttamente quelle faglie sulle quali per 250 anni è stata costruita l’architettura della vostra egemonia.
Il consigliere e assistente della Guida Suprema della Rivoluzione ha sottolineato: Quando crolleranno i pilastri di questo sistema, non rimarrà né un centro per il comando, né un mercato per il saccheggio.
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