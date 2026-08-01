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Ulianov: L'America dovrebbe imparare dagli recenti errori strategici

1 agosto 2026 - 20:32
Codice notizia: 1847580
Source: ABNA24
Ulianov: L'America dovrebbe imparare dagli recenti errori strategici

Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali, in reazione alle dichiarazioni del presidente americano sull'Iran, ha dichiarato: Dobbiamo imparare dagli recenti errori strategici.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulianov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, in un messaggio pubblicato su un social network in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha scritto: È giunto il momento di fermare gli attacchi militari e tornare al tavolo dei negoziati. Dobbiamo imparare dagli recenti errori strategici.

Trump, in risposta a una domanda sulla possibile continuazione della risposta militare dell'Iran alle aggressioni americane, ha affermato: Forse ora diventeranno un po' più forti, ma in seguito si indeboliranno.

Ulianov in precedenza aveva anche sottolineato che il conflitto tra Iran e America non ha una soluzione militare.

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