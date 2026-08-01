Ulianov: L'America dovrebbe imparare dagli recenti errori strategici

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulianov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, in un messaggio pubblicato su un social network in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha scritto: È giunto il momento di fermare gli attacchi militari e tornare al tavolo dei negoziati. Dobbiamo imparare dagli recenti errori strategici.

Trump, in risposta a una domanda sulla possibile continuazione della risposta militare dell'Iran alle aggressioni americane, ha affermato: Forse ora diventeranno un po' più forti, ma in seguito si indeboliranno.

Ulianov in precedenza aveva anche sottolineato che il conflitto tra Iran e America non ha una soluzione militare.