Washington: L'Iran potrebbe prendere di mira gli interessi statunitensi in tutto il mondo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato oggi, sabato, in un comunicato: I cittadini americani presenti in Medio Oriente (Asia occidentale) devono prestare maggiore cautela e prepararsi alla chiusura dello spazio aereo e a possibili interruzioni dei viaggi.

Nel comunicato del Dipartimento di Stato americano al riguardo si legge: I cittadini americani presenti nella regione dovrebbero prendere in considerazione l'uscita o la preparazione all'uscita dalla regione in caso di escalation delle tensioni. I cittadini americani fuori dal Medio Oriente (Asia occidentale) dovrebbero riconsiderare i viaggi verso questa regione.

Il comunicato del Dipartimento di Stato americano ha aggiunto: L'Iran e i gruppi a esso affiliati potrebbero prendere di mira gli interessi statunitensi in tutto il mondo!

L'Ambasciata statunitense a Baghdad aveva in precedenza avvertito i cittadini americani circa l'escalation delle tensioni nella regione del Medio Oriente (Asia occidentale).

L'Ambasciata statunitense in Iraq ha avvertito i cittadini americani di prestare la massima attenzione, aumentare il loro livello di vigilanza e prepararsi alla possibile cancellazione di voli, alla chiusura temporanea dello spazio aereo e a disagi nei viaggi.