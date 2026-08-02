"Ansarallah: Riyadh cerca di sfruttare il cyberspazio per indebolire lo Yemen"

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al-Masirah, Muhammad al-Farah, membro dell'ufficio politico del movimento Ansarallah, ha messo in guardia contro i tentativi dell'Arabia Saudita di reclutare alcuni creatori di contenuti sui social media per utilizzarli nella guerra psicologica contro il popolo yemenita, sottolineando che queste mosse rientrano nel quadro di tentativi di influenzare l'opinione pubblica e indebolire il fronte interno attraverso strumenti mediatici e digitali.

Al-Farah, in un post sulla sua pagina personale sulla piattaforma "X", ha aggiunto che alcuni creatori di contenuti hanno accettato di diventare strumenti al servizio di programmi esterni in cambio di benefici finanziari. Ha osservato che la fama e l'influenza che avevano acquisito in passato non erano casuali, ma erano il risultato delle loro posizioni in linea con gli ideali del loro popolo e della loro vicinanza ai cittadini nei momenti difficili.

Ha indicato che l'allineamento di alcuni influencer con la parte aggressore ha portato a un declino della loro base popolare e alla perdita di gran parte della loro credibilità, tanto che il pubblico ora li vede come strumenti utilizzati per condurre campagne mediatiche contro la società, mentre in precedenza godevano dell'ampia fiducia dei loro follower.

Il membro dell'ufficio politico di Ansarallah ha sottolineato che le esperienze passate hanno dimostrato che molte personalità influenti nello spazio digitale hanno perso il loro status dopo aver cambiato posizione e partecipato a campagne mediatiche a favore dell'Arabia Saudita.

Al-Farah ha aggiunto che lo sfruttamento degli influencer in tali campagne non costituisce un reale guadagno per loro, ma anzi ha un impatto negativo sul loro curriculum e sulla loro posizione, e li mette in contrasto con l'opinione pubblica.

Al-Farah ha inviato un messaggio diretto ai creatori di contenuti nel cyberspazio, esortandoli a preservare il loro posto e il rispetto che hanno presso il popolo, e a sapere che una credibilità costruita su posizioni di principio vale più di qualsiasi guadagno finanziario temporaneo, e che recuperare la fiducia pubblica perduta in futuro sarà difficile.