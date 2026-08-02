"Uno dei motivi principali del ritiro di Trump contro l'Iran secondo Al-Mayadeen"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il corrispondente di Al-Mayadeen negli Stati Uniti ha riferito che la carenza di missili per i sistemi di difesa aerea americani è un fattore fondamentale nella decisione di Trump di rinviare l'attacco contro l'Iran e nel suo nuovo ritiro contro questo paese.

Il corrispondente della rete Al-Mayadeen ha precisato che questa azione è avvenuta dopo i tentativi di J.D. Vance, vicepresidente di Trump, e del presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore Congiunti dell'esercito americano di dissuadere Trump.

Poche ore fa, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, dopo un nuovo ritiro riguardo al presunto attacco all'Iran, ha affermato di aver accettato di annullare l'attacco all'Iran.

Le dichiarazioni di Trump arrivano poche ore dopo che il sito di notizie Axios ha affermato che Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, in una conversazione telefonica con il presidente americano, ha espresso preoccupazione riguardo al piano di Washington di effettuare nuovi attacchi su larga scala contro l'Iran.

Axios, citando una fonte informata di questa conversazione telefonica, ha riferito che bin Salman ha chiesto a Trump di astenersi dall'escalation delle tensioni e di rinunciare ad effettuare attacchi su larga scala contro l'Iran.

Ciò mentre ieri Fox News, citando le stime del "Centro per gli Studi Strategici e Internazionali", ha riconosciuto che la scorta di missili intercettori THAAD americani è diminuita da 452 unità prima della guerra a meno di 278 unità.

Secondo questo rapporto, anche le scorte americane di missili intercettori Patriot sono diminuite da circa 2300 unità prima della guerra a meno di 827 unità.