"New York Times: Gli alleati dell'America preoccupati per una sconfitta contro l'Iran"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale New York Times ha riportato che gli alleati dell'America sono preoccupati che la guerra con l'Iran possa portare a una sconfitta strategica.

Secondo questo rapporto, gli alleati dell'America temono che l'incapacità di realizzare un cambiamento duraturo in Iran abbia rivelato una debolezza che Russia e Cina accoglieranno con favore.

In questo rapporto si legge: questi alleati hanno riconosciuto che gli obiettivi di Trump riguardanti l'istigazione alla guerra contro l'Iran non sono ancora stati raggiunti. Ciò mentre l'esercito americano soffre di una carenza di riserve di armamenti.

Secondo questo rapporto, hanno anche riconosciuto che questa guerra ha messo Stati Uniti e Israele in una posizione più debole, e si ritengono reciprocamente responsabili di questa situazione. Ciò mentre missili e droni continuano a minacciare le basi americane in tutta la regione.