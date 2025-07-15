Previsti 42.000 pellegrini da Golestan per la marcia dell'Arba'een di quest'anno

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – "Mohammad Hamidi", Vice Governatore politico, della sicurezza e sociale della provincia di Golestan, ha dichiarato oggi, lunedì 23 Tir 1404 (14 luglio 2025), in un'intervista: "La provincia di Golestan, con la formazione dei comitati dell'Arba'een, è completamente pronta per l'invio dei pellegrini dell'Arba'een di Hussaini." Egli ha aggiunto, riferendosi alla formazione di 19 comitati specializzati in vari settori, tra cui supporto, trasporto, fornitura di beni di prima necessità, registrazione, dogana, cultura, sociale e medico: "Questi comitati stanno svolgendo diligentemente i loro compiti e si sforzano di garantire che i pellegrini visitino i Luoghi Santi con il minor disagio e nel massimo comfort." Hamidi ha continuato: "L'anno scorso, 42.000 persone dalla provincia di Golestan hanno partecipato alla marcia dell'Arba'een e si prevede che lo stesso numero parteciperà anche quest'anno." Il Vice Governatore politico, della sicurezza e sociale della provincia di Golestan, riferendosi all'allestimento di 29 Moukeb di servizio dalla provincia di Golestan per i pellegrini dell'Arba'een di Hussaini l'anno scorso, ha detto: "Quest'anno questo numero è aumentato a 30 Moukeb, di cui 28 saranno allestiti in Iraq e 2 al confine per servire i pellegrini." Egli, sottolineando l'importanza della registrazione legale e del possesso di documenti validi per viaggiare in Iraq, ha chiesto ai pellegrini di registrarsi attraverso il sistema Samah e di scegliere legalmente il loro percorso di viaggio. Hamidi ha anche annunciato i necessari coordinamenti per la fornitura di acqua e altri beni di prima necessità per i pellegrini lungo il percorso, aggiungendo: "Considerando le particolari condizioni climatiche e il caldo, sono state prese le necessarie precauzioni per la fornitura di acqua e altre necessità dei pellegrini." Il Vice Governatore politico, della sicurezza e sociale della provincia di Golestan, riferendosi all'importanza del grande congresso dell'Arba'een come simbolo di unità e resistenza, ha detto: "Arba'een è un'opportunità per trasmettere il messaggio di unità e resistenza ai nemici." Ha riconosciuto: "La filosofia della rivolta di Ashura era la resistenza e la fermezza contro la falsità, e noi, nel corso della storia, abbiamo sempre resistito all'oppressione e questa resistenza continuerà."

342/