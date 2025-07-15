Tre militari del regime sionista uccisi in due operazioni di resistenza a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – fonti di stampa del regime sionista hanno riferito oggi, lunedì, di un incidente di sicurezza in due aree della Striscia di Gaza, uno a est di Gaza City e l'altro a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Nelle ultime settimane, le operazioni di successo e le imboscate mortali della resistenza palestinese contro i militari del nemico sionista sono aumentate.

Ieri, uno dei media del regime sionista, citando una fonte di sicurezza del regime, ha riconosciuto le operazioni di successo della resistenza palestinese, aggiungendo che Hamas ha raggiunto nuove tattiche negli scontri e lo ha definito una sfida grande e pericolosa per l'esercito israeliano.

I media del regime sionista, sotto stretta censura sul numero dei militari di questo regime, hanno anche riferito oggi della morte di tre soldati e del ferimento di un certo numero di altri militari del regime negli scontri odierni nella Striscia di Gaza.

I suddetti media hanno riferito che a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, i militari dell'esercito del regime israeliano sono stati colpiti da un razzo anticarro.

Le Brigate Al-Qassam, il braccio militare del movimento Hamas, hanno annunciato che i combattenti di queste brigate hanno colpito un veicolo corazzato per il trasporto di personale dell'esercito del regime sionista di tipo "Nimr" (tigre), che conteneva un soldato sionista, con un razzo "Yasin 105" vicino all'incrocio della Fifth Street nel nord di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

La dichiarazione delle Brigate Al-Qassam ha aggiunto che gli elicotteri del regime sionista sono atterrati nella zona per trasportare i loro soldati.