Attacco terroristico a Zahedan: l'anello finale della guerra ibrida contro l'Iran

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - citando Nournews, l'attacco terroristico di oggi (sabato 25 luglio 2025) a Zahedan, insieme ai movimenti contemporanei a Sardasht, è avvenuto in un momento in cui i media ostili, creando un'atmosfera di crisi idrica ed elettrica, cercano di trasformare le sfide sociali in crisi di sicurezza e politiche. Il nemico, attivando le fratture sociali, economiche e di sicurezza, cerca di instillare un senso di amarezza e disperazione nell'opinione pubblica, contemporaneamente ai successi strategici della nazione iraniana, come la vittoria nella guerra di 12 giorni di Gaza e il lancio del satellite Nahid nello spazio. Questa operazione psicologica è già stata sperimentata in precedenza ed è stata resa inefficace solo affidandosi all'unità nazionale e all'autorità interna. Anche oggi, questi stessi elementi di unità e autorità sono considerati il principale ostacolo alla guerra di percezione del nemico.

Il gioco dei terroristi per i signori della crisi

Mentre il regime sionista è sotto pressione a causa della resistenza di Gaza e delle crisi interne, e gli Stati Uniti sono alle prese con problemi interni e cause legali aperte per Trump, gruppi terroristici come Jaish al-Dhulm sono diventati uno strumento per deviare l'opinione pubblica e fare pressione sull'Iran. L'obiettivo di questa operazione è creare insicurezza e sfidare la posizione regionale dell'Iran, per usarla come merce di scambio in negoziati come il vertice di Istanbul. Uno scenario coordinato in cui i terroristi sono usati come agenti per promuovere gli obiettivi falliti dell'Occidente e del sionismo globale.

Un banco di prova per la presunta sincerità dell'Occidente

Se l'Occidente è sincero, dovrebbe condannare l'attacco terroristico di Zahedan. Questo è un serio banco di prova per verificare le loro affermazioni sulla lotta al terrorismo e sull'amicizia con la nazione iraniana. Mentre l'Occidente ha sempre parlato delle sue azioni anti-iraniane con lo slogan di difesa dei diritti umani e della nazione iraniana, oggi, con il silenzio su questo crimine o la sua giustificazione, rivela ancora una volta la sua doppia natura. Se i paesi occidentali desiderano un vero impegno con l'Iran, devono cessare di sostenere il terrorismo nella regione, arrestare e processare i responsabili di questi crimini e ritenere responsabili i media che li sostengono. In caso contrario, la pretesa dei diritti umani e della lotta al terrorismo si trasformerà in uno strumento politico e screditato.

Strategia di unità regionale contro il terrorismo per procura

La sicurezza regionale non è possibile senza la cooperazione e la convergenza dei paesi vicini. Il crimine di Zahedan, i movimenti dei gruppi terroristici in Pakistan, Afghanistan, Asia centrale e Caucaso, mostrano tutti che la sicurezza non può più essere concepita in modo isolato. I paesi della regione devono stabilire le basi per una sicurezza indigena e sostenibile concludendo accordi di sicurezza congiunti. La partecipazione dei paesi del Golfo Persico a questa convergenza, in particolare con la leadership della questione palestinese, è un'opportunità storica per la formazione di una coalizione indipendente e incentrata sulla regione contro il terrorismo e l'interferenza straniera. Solo affidandosi agli interessi comuni e all'identità regionale si può raggiungere la pace e la sicurezza reali.