Araghchi: Diplomazia e campo di battaglia, le due ali dell'Iran contro i crimini di Israele

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - oggi (sabato 25 luglio) il Ministro degli Esteri Seyyed Abbas Araghchi, in una riunione con il Presidente Masoud Pezeshkian e i vicepresidenti e direttori del Ministero degli Esteri presso la sede del Ministero, ha illustrato le azioni dell'apparato diplomatico durante e dopo la guerra di 12 giorni, e la collaborazione tra diplomazia e campo di battaglia.

Ha aggiunto: "Tutti al Ministero degli Esteri erano al fianco delle forze militari, e la guerra di 12 giorni è stata un esempio di coordinamento tra il campo di battaglia e laploizia.

Il capo dell'apparato diplomatico ha dichiarato: "Le nostre forze armate hanno difeso eroicamente il paese dai nemici. Accanto a loro, i soldati del campo diplomatico erano presenti giorno e notte. Alle sei del mattino del 13 giugno, giorno dell'attacco, i direttori erano presenti al Ministero degli Esteri e vi sono rimasti per tutto questo tempo, e alcune notti non sono tornati a casa, rimanendo al Ministero degli Esteri."

Il Ministro degli Esteri ha affermato: "Le nostre forze hanno anche difeso l'oppressione del popolo iraniano e la legittimità dell'autodifesa contro un'aggressione palese. Naturalmente, il Ministero degli Esteri fa parte del governo. Il governo nel suo complesso ha avuto una performance brillante."

Araghchi ha continuato: "Ciò che ha costretto il nemico a ritirarsi e a chiedere un cessate il fuoco incondizionato è stata sia la resistenza delle forze armate che la straordinaria gestione del governo nell'amministrazione e nella conduzione degli affari del paese, in modo che non ci fossero difetti, debolezze o negligenze, e il governo ha avuto una performance molto brillante."

Ha dichiarato: "La resistenza del popolo sul campo e dei vostri soldati nel campo della diplomazia e del Ministero degli Esteri, anche nei 12 giorni, abbiamo intrapreso un'enorme quantità di azioni diplomatiche. Il Ministro degli Esteri ha detto: "A seguito di telefonate, azioni delle ambasciate iraniane all'estero e così via... oltre 120 paesi nel mondo hanno condannato questi attacchi contro l'Iran ed hanno espresso sostegno e solidarietà all'Iran."

Araghchi ha proseguito: "Ad eccezione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei Governatori, il cui compito è chiaro, non c'era alcuna organizzazione o istituzione internazionale che non sostenesse l'Iran. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il Movimento dei Non Allineati, il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico, la Lega Araba e l'Unione Africana e molti funzionari di tutto il mondo hanno riconosciuto la giustezza del popolo iraniano, soprattutto perché l'Iran è stato attaccato mentre stava conducendo attività diplomatiche e impegnato in negoziati diplomatici. Questo ha dimostrato chi è incline alla diplomazia e all'uso di mezzi diplomatici per risolvere le questioni internazionali e chi cerca la forza, il bullismo e la dominazione, e questo ha dimostrato la giustezza del popolo iraniano in questo percorso in questi 12 giorni, e questa giustezza è stata provata."

Il capo dell'apparato diplomatico ha anche affermato che il lavoro e gli sforzi del Ministero degli Esteri continuano nelle arene internazionali.

Ha detto: "Insieme all'ufficio legale presidenziale, siamo impegnati a documentare i crimini commessi negli ultimi giorni. Il Ministero degli Esteri è stato coinvolto nelle questioni di Gaza e nelle telefonate effettuate a tal fine. Ieri ci sono state diverse telefonate per intraprendere azioni coordinate per prevenire e fermare i crimini a Gaza e l'uso della fame come arma, e per mantenere la popolazione sotto assedio alimentare e medico al fine di ottenere concessioni politiche nei negoziati sul cessate il fuoco, ma anche in questo sono falliti grazie alla resistenza del popolo di Gaza."

Il Ministro degli Esteri ha dichiarato: "Ciò che mi ha dato il morale è stato lo spirito del signor Pezeshkian, con cui sono stato in contatto per ricevere istruzioni e coordinare le azioni necessarie, e per beneficiare del suo spirito forte e vivace in mezzo a circostanze difficili."