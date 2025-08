Tre martiri in attacchi di droni israeliani nel sud del Libano

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - oggi, sabato, a seguito di due attacchi di droni israeliani contro i villaggi di Dabaal e Al-Suweiri nella regione di Tiro, nel sud del Libano, tre persone sono state martirizzate.

L'Agenzia Nazionale di Informazione libanese ha dichiarato in due rapporti separati che un drone israeliano ha colpito una casa nel villaggio di Dabaal con due missili, provocando la morte di due persone. La terza persona è morta a seguito di un altro attacco di un drone contro un veicolo sulla strada Al-Tuwairi-Srifa.

Nel frattempo, l'agenzia ha riferito che droni di ricognizione israeliani hanno sorvolato a bassa quota le città e i villaggi di Al-Qassimiya, Azrariyah e Ansariyeh nella regione di Sidone, nel sud del Libano.

Inoltre, un drone di tipo "Hermes 900" ha volato a media quota sulle aree di Arab-Salim, Haboush e Al-Wadi Al-Akhdar nella provincia di Nabatieh.

D'altra parte, l'esercito libanese ha annunciato che un drone israeliano carico di esplosivi è precipitato nella zona di Mays al-Jabal nel distretto di Marjayoun.

Sono state pubblicate immagini di questo drone, e le forze dell'esercito libanese hanno disinnescato il suo carico esplosivo prima dell'esplosione, per poi trasferire il drone a un'unità specializzata per ulteriori indagini.

In risposta, l'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver "assassinato" Ali Abdul Qadir Ismail, uno dei comandanti del settore di Bint Jbeil di Hezbollah, in un attacco di droni militari nel sud del Libano.

L'esercito israeliano, nonostante l'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso novembre, continua a condurre attacchi che, a suo dire, colpiscono posizioni e infrastrutture militari di Hezbollah.

Va notato che l'8 ottobre 2023, Israele ha iniziato attacchi contro il Libano, che il 23 settembre 2024 si sono trasformati in una guerra su vasta scala. Questa guerra ha finora causato più di 4.000 martiri e circa 17.000 feriti. Il 27 novembre 2024 è entrato in vigore l'accordo di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, ma Israele lo ha violato più di 3.000 volte, causando la morte di 260 persone e il ferimento di 563.

L'esercito israeliano si è ritirato da alcune parti del sud del Libano, ma continua a occupare cinque importanti colline in territorio libanese che aveva occupato nella recente guerra.