Quattro giovani bahreiniani arrestati dopo una protesta pacifica davanti all'ambasciata del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - le forze di sicurezza del Bahrein hanno arrestato quattro giovani bahreiniani dopo aver partecipato a una manifestazione pacifica davanti all'ambasciata del regime sionista a Manama, che era stata organizzata per protestare contro l'assedio e i crimini in corso a Gaza.

Questo arresto è avvenuto dopo la loro convocazione per interrogatorio; un'azione che, secondo gli attivisti per i diritti umani, è un chiaro tentativo del governo del Bahrein di soffocare le voci dissenzienti e reprimere il sostegno alla causa palestinese.

I giovani avevano protestato contro la continua aggressione a Gaza e le politiche di assedio e di affamamento del popolo palestinese da parte del regime occupante, chiedendo l'immediata cessazione degli attacchi e l'apertura dei valichi per l'invio di aiuti umanitari a Gaza.