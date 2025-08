Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - sulla base delle indagini del sito di notizie Declassified UK, la BBC, che opera con fondi pubblici britannici, ha sistematicamente rifiutato di rivelare la vasta portata del sostegno militare e politico del governo britannico al regime sionista durante la devastante guerra di Gaza. Questa censura, descritta dagli analisti dei media come uno "scandalo nazionale", non solo ha distorto la verità, ma ha anche contribuito alla continuazione dei crimini contro i palestinesi.

Le indagini mostrano che questo media ha raramente coperto la cooperazione militare britannica con Israele da ottobre 2023. Ad esempio, ha menzionato i voli di ricognizione della Royal Air Force su Gaza solo quattro volte negli ultimi 15 mesi, mentre centinaia di missioni di spionaggio sono state condotte quasi quotidianamente a sostegno delle operazioni di intelligence israeliane. Il Ministero della Difesa britannico afferma che questi voli sono esclusivamente per aiutare a liberare gli ostaggi detenuti da Hamas, ma questo media non ha condotto alcuna indagine sulla possibile fornitura di informazioni di targeting o sul trasferimento di armi a Israele.

Uno dei casi più eclatanti di occultamento è la mancanza di copertura della presenza del generale Herzi Halevi, capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, a una riunione militare a Londra lo scorso novembre. Questo ufficiale, che è sotto accusa da parte della Corte penale internazionale per aver guidato le devastanti operazioni militari a Gaza e per accuse di crimini contro l'umanità, non è stato menzionato nei rapporti di questo media. Inoltre, non vi è stata alcuna menzione dell'addestramento delle forze militari israeliane da parte dell'esercito britannico sul suolo britannico, nonostante il Ministero della Difesa abbia confermato a febbraio 2024 che sei ufficiali militari israeliani erano di stanza nel Regno Unito.

Questo media si è anche astenuto dal coprire accordi militari e commerciali chiave tra Gran Bretagna e Israele, inclusa la "Tabella di marcia" firmata prima degli attacchi di ottobre 2023 e un accordo militare segreto nel dicembre 2020. Questi documenti, che fanno riferimento alla cooperazione strategica e alla lotta contro le "minacce comuni", sono stati tenuti segreti dal governo britannico e questo media non ha fatto alcuno sforzo per rivelarli.

Per quanto riguarda le esportazioni di armi, sebbene a volte siano state menzionate le preoccupazioni dei gruppi per i diritti umani sulla vendita di armi a Israele, i titoli delle notizie sono stati raramente critici. Ad esempio, titoli come "La Gran Bretagna giustifica le sanzioni limitate sulle armi a Israele" o "Boris Johnson: è vergognoso che la Gran Bretagna smetta di vendere armi a Israele" indicano un approccio di parte. Ciò si verifica mentre le importanti azioni legali del Centro internazionale per la giustizia per i palestinesi, della Rete globale di azione legale e di Al-Haq contro le esportazioni di armi britanniche in Israele sono state completamente ignorate.

Inoltre, il ruolo potenziale dell'agenzia di spionaggio GCHQ e delle forze speciali SAS nel sostenere le operazioni militari israeliane non è stato coperto, mentre le prove indicano ampie attività di intelligence britanniche a Cipro a sostegno di Israele. Anche la repressione di attivisti e giornalisti pro-Palestina, incluso l'arresto del noto giornalista Asa Winstanley, ai sensi della legge antiterrorismo, è stata ignorata da questo media.

Le pressioni della lobby sionista nel Regno Unito, inclusi gruppi come "Amici di Israele" nei partiti conservatore e laburista, che forniscono finanziamenti significativi a parlamentari e membri del gabinetto, incluso l'attuale primo ministro Keir Starmer, sono un'altra questione che è stata trascurata. Le indagini mostrano che un terzo dei membri del gabinetto di Starmer e un quarto dei membri del parlamento britannico hanno ricevuto sostegno finanziario da questi gruppi.

Des Freedman, professore di media e comunicazione presso la Goldsmiths, Università di Londra, ha dichiarato: "Questo media ha completamente fallito nel riferire sul ruolo militare e politico della Gran Bretagna nelle atrocità di Gaza. Questo scandalo nazionale dimostra quanto questa istituzione si sia allontanata dalla sua missione di media pubblico." Ha aggiunto: "L'incapacità di riportare accuratamente il genocidio a Gaza dipende tanto da ciò che non viene riportato quanto da ciò che viene riportato."

Anche all'interno di questo media, il malcontento è aumentato. Oltre cento dipendenti in una lettera aperta al direttore generale lo hanno accusato di "diventare il portavoce del governo israeliano". Hanno criticato la censura dei rapporti, l'uso selettivo di parole per minimizzare i crimini di Israele e la mancata copertura del contesto storico come la lunga occupazione della Palestina.

La BBC ha risposto affermando che "le squadre di notizie sono editorialmente indipendenti e decidono autonomamente la copertura delle notizie." Tuttavia, prove crescenti, inclusi i rapporti di Declassified e le dichiarazioni dei dipendenti, indicano la profonda influenza della lobby sionista e le pressioni politiche sulla politica di questo media, che lo hanno trasformato in uno strumento per giustificare i crimini di Israele e nascondere il ruolo della Gran Bretagna in queste atrocità.