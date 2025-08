Non abbiamo trascurato nemmeno per un istante l'aumento delle nostre prontezze difensive.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il Generale di Brigata di seconda classe Ali Mohammad Naeini, riguardo alle farneticazioni del ministro della guerra del regime sionista contro l'Iran, ha dichiarato: "Queste farneticazioni hanno più un aspetto di guerra psicologica, ma le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non hanno trascurato nemmeno per un istante l'aumento delle prontezze difensive."

Riferendosi all'esperienza di successo delle operazioni "True Promise" e ai risultati della guerra imposta di 12 giorni, ha aggiunto: "Il nemico cerca di disturbare la sicurezza psicologica della società creando un'atmosfera di ansia; questo mentre ha ben testato sia la forza dura che la forza morbida dell'Iran."

Ha dichiarato: "La nostra forza dura era una potenza difensiva e offensiva in varie dimensioni che ha sconvolto tutti i calcoli del nemico." Ha continuato: "La forza morbida della Repubblica Islamica era anche una leadership intelligente, le credenze religiose del popolo e l'unità nazionale, che hanno neutralizzato le cospirazioni del nemico."

Il portavoce dell'IRGC ha sottolineato che il regime sionista era disperato nella guerra imposta di 12 giorni e, se le operazioni missilistiche delle forze armate iraniane fossero continuate con la stessa intensità, oggi non sarebbe rimasto nulla di questo regime.

