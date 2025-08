L'Iran chiede la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), Amir Saeid Iravani ha aggiunto mercoledì (ora locale) alla Conferenza internazionale sulla Palestina presso la sede delle Nazioni Unite a New York: "La Striscia di Gaza è stata ridotta in macerie dal regime occupante israeliano e migliaia di suoi abitanti sono stati brutalmente massacrati".

Il testo completo del discorso di Amir Saeid Iravani, Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, alla Conferenza Internazionale di Alto Livello per la Risoluzione Pacifica della Questione Palestinese e l'Attuazione della Soluzione (cosiddetta) dei Due Stati è il seguente:

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Signor Presidente, cari colleghi,

Per quasi ottant'anni, sono stati concessi notevoli privilegi al regime occupante nei territori palestinesi. La politica di appeasement è stata infruttuosa nel raggiungimento della pace e, invece, ha legittimato e rafforzato le politiche espansionistiche del regime sionista. Dal 1947, l'occupazione e l'annessione dei territori palestinesi e la creazione di insediamenti illegali sono continuate e la violazione dei diritti intrinseci dei palestinesi si è intensificata. Inoltre, i territori siriani e libanesi sono sotto l'occupazione e l'aggressione continua del regime sionista.

La Striscia di Gaza è stata ridotta in macerie da questo regime e migliaia di suoi abitanti sono stati brutalmente massacrati. Nel frattempo, questo regime intende annettere anche la Cisgiordania ai territori palestinesi precedentemente occupati. Inoltre, il cosiddetto Accordo di Abramo non ha apportato alcun valore aggiunto alla risoluzione pacifica della questione palestinese; piuttosto, ha semplicemente incoraggiato questo regime a rafforzare e continuare le sue politiche destabilizzanti in Palestina e oltre.

Nessuna delle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla questione palestinese è stata rispettata dal regime sionista. Allo stesso tempo, questo regime ha goduto del sostegno incondizionato degli Stati Uniti d'America nel Consiglio di Sicurezza, e questo paese, con l'applicazione di circa cinquanta veti, lo ha protetto dalla giustizia e dalla responsabilità. Non c'è dubbio che il flusso incontrollato di armi a Israele ha permesso a questo regime di continuare le sue azioni genocide a Gaza e di commettere crimini di guerra in tutta la regione.

La brutalità di questo regime, che è in conflitto con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, ha esteso il suo raggio d'azione al territorio e alla sovranità della Repubblica Islamica dell'Iran. Tra il 13 e il 25 giugno 2025, le infrastrutture vitali dell'Iran, scienziati, civili tra cui donne e bambini, e siti civili, nonché impianti nucleari sotto salvaguardia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sono stati presi di mira da attacchi non provocati dal regime sionista; attacchi che sono stati condotti con la partecipazione diretta degli Stati Uniti d'America.

Signor Presidente, cari colleghi,

La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce il suo fermo sostegno al popolo palestinese nel realizzare il suo diritto inalienabile all'autodeterminazione. L'Iran crede profondamente nella resistenza all'apartheid, all'arroganza, alle interferenze straniere e all'occupazione, pur cercando e promuovendo la risoluzione pacifica dei conflitti. Negli ultimi due anni, l'Iran ha insistentemente chiesto un cessate il fuoco immediato e incondizionato nella Striscia di Gaza e ha ripetutamente avvertito la comunità internazionale dell'espansione della crisi in altre parti della regione se le aggressioni e i crimini del regime sionista dovessero continuare.

La Carta prescrive il principio di autodeterminazione e incarica le Nazioni Unite di rispettare il diritto di ogni nazione di scegliere liberamente il proprio destino. Sulla base di questa convinzione, la Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce la sua posizione di principio secondo cui una pace e una sicurezza durature nella regione saranno realizzate solo attraverso l'istituzione di uno stato palestinese indipendente e sovrano; uno stato che sia dichiarato e fondato sulla vera volontà dei suoi abitanti originari, indipendentemente dalla loro religione e credo, siano essi musulmani, ebrei o cristiani, e attraverso la tenuta di un referendum libero e inclusivo. Sulla base di ciò, la Repubblica Islamica dell'Iran ha registrato la sua proposta per un referendum nazionale tra il popolo palestinese per determinare il futuro del loro paese, come il percorso più democratico per risolvere la questione palestinese, nel documento S/2019/862.

Signor Presidente,

Non c'è dubbio che ciò che i palestinesi hanno finora ottenuto sulla scena politica è il risultato del sangue e dei sacrifici del popolo palestinese nella loro sacra resistenza sulla loro terra contro il regime sionista e i suoi sostenitori. A causa di questi sacrifici e del sangue di migliaia di palestinesi innocenti massacrati da questo regime negli ultimi quasi due anni, gli sforzi vani per eliminare la questione palestinese dalla scena internazionale sono falliti completamente.

Signor Presidente,

La Repubblica Islamica dell'Iran crede fermamente che qualsiasi vera iniziativa per realizzare i diritti inalienabili del popolo palestinese debba essere basata sui seguenti principi fondamentali:

Primo, una pace giusta e duratura in Palestina sarà possibile solo attraverso la piena realizzazione del diritto intrinseco del popolo palestinese all'autodeterminazione e la fine completa dell'occupazione, dell'apartheid e di tutte le forme di dominio coloniale. La rianimazione di formule fallite e screditate non porterà a nulla se non alla legittimazione dell'aggressione e al consolidamento dell'ingiustizia. La pace deve essere basata su un approccio realistico e democratico. Qualsiasi soluzione priva di queste caratteristiche è destinata al fallimento. L'Iran è pronto ad assumersi la sua responsabilità nel sostenere questo approccio giusto.

In secondo luogo, deve essere attuato un cessate il fuoco immediato e incondizionato. L'accesso umanitario completo, senza ostacoli e sostenibile a Gaza e a tutti i territori palestinesi occupati deve essere immediatamente garantito. Questo cessate il fuoco deve portare a un cessate il fuoco permanente che includa la ricostruzione di Gaza nel pieno rispetto dei diritti del popolo palestinese.

Terzo, qualsiasi spostamento forzato, sia dalle cosiddette "aree sicure", zone cuscinetto, o qualsiasi tentativo di trasferire o reinsediare forzatamente i palestinesi in altri luoghi o paesi terzi, deve essere categoricamente respinto. Questi piani illegali costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e non devono essere normalizzati con alcuna scusa.

Quarto, la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite deve essere una priorità. Il Consiglio di Sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite, è obbligato a raccomandare l'adesione della Palestina. Questa raccomandazione tardiva onora i principi sanciti nella Carta e riflette la ferma volontà della comunità internazionale, come manifestato nelle risoluzioni dell'Assemblea Generale. Non si deve permettere che questo processo sia ostacolato dagli interessi limitati di un membro. L'Assemblea Generale, come l'organo più rappresentativo delle Nazioni Unite, deve svolgere il suo ruolo appropriato in questo senso.

Quinto, il regime occupante deve essere pienamente ritenuto responsabile per le sue violazioni sistematiche e diffuse del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi crimini di guerra, genocidio, pulizia etnica, occupazione illegale continua e le sue politiche di apartheid. Nessuna immunità o esenzione dovrebbe coprire queste palesi violazioni. Data la continua indifferenza di questo regime nei confronti della Carta e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, l'integrità e la credibilità di questa organizzazione devono essere salvaguardate attraverso l'applicazione di sanzioni mirate e la sospensione della sua adesione alle Nazioni Unite.

Qualsiasi tentativo di normalizzare le relazioni con il regime occupante di Israele, finché questo regime continua l'occupazione illegale e commette crimini, è considerato un tradimento del diritto internazionale e della giustizia. Tali azioni minano la pace e la sicurezza regionali e internazionali, conferiscono legittimità illegittima alle azioni criminali di questo regime e lo rendono più impudente nel commettere ulteriori palesi violazioni del diritto internazionale.

Chiediamo una soluzione sostenibile e avvertiamo che nessuna soluzione basata sull'ingiustizia, sull'apartheid e sulla disuguaglianza sarà sostenibile.