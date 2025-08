Ghalibaf: L'Iran ha difeso con fermezza la sua terra e il suo popolo

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Majlis islamico, ha dichiarato oggi mercoledì pomeriggio alla sesta Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Mondo a Ginevra: "Oggi a Ginevra ci siamo riuniti per discutere la questione del multilateralismo per la pace e la giustizia, mentre questo ideale è sistematicamente e continuamente indebolito e la credibilità delle istituzioni internazionali diminuisce."

Ha aggiunto: "La Repubblica Islamica dell'Iran è stata recentemente oggetto di un'aperta aggressione militare da parte del regime sionista; un attacco condotto con il sostegno e la collaborazione degli Stati Uniti. In questi attacchi, circa 1100 cittadini iraniani sono stati martirizzati."

Il presidente del Majlis ha affermato: "Questa aggressione non è avvenuta a seguito del fallimento del processo diplomatico, ma proprio nel mezzo dei negoziati politici. L'Iran era al tavolo dei negoziati e si è attenuto al dialogo, ma sono stati gli aggressori a rovesciare il tavolo del dialogo e a scegliere un'altra strada. In risposta a questa aggressione, l'Iran ha difeso con fermezza la sua terra e il suo popolo."

Il presidente del Majlis ha dichiarato: "L'azione aggressiva del regime sionista, che ha violato intenzionalmente il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, è stata condannata da 120 paesi del mondo, ma i sostenitori minori ma prepotenti dei sionisti hanno impedito che le istituzioni internazionali intraprendessero azioni decisive per punire il criminale Israele. Sapete quali saranno le conseguenze dell'impunità del regime sionista?"

Ghalibaf ha aggiunto: "Le istituzioni che dovrebbero essere garanti della pace sono rimaste in silenzio di fronte all'aggressione e all'occupazione. I meccanismi che dovrebbero garantire la giustizia, di fatto accusano le vittime e garantiscono l'impunità agli aggressori, e le strutture che dovrebbero essere imparziali e indipendenti, sono spesso diventate strumenti di sfruttamento politico di poteri specifici."

Gaza è il centro di prova della coscienza umana

Il presidente del Majlis ha dichiarato: "I sionisti usano la fame e la carestia come armi di sterminio di massa. Gaza oggi è il museo dei crimini contro l'umanità e il laboratorio per testare le tecnologie di sterminio; Gaza oggi è un luogo dove il diritto alla vita viene punito con proiettili e carestia."

Ha aggiunto: "Gaza non è solo un punto sulla mappa, ma il centro di prova della coscienza umana. Non dobbiamo essere spettatori del genocidio di Gaza, ma dobbiamo fermare i nazisti del ventunesimo secolo prima che sia troppo tardi."

Il testo del discorso del Presidente del Majlis Islamico è il seguente:

"Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole

Egregi Presidenti dei Parlamenti, Signore e Signori;

"Oggi a Ginevra ci siamo riuniti per discutere la questione del multilateralismo per la pace e la giustizia, mentre questi ideali sono sistematicamente e continuamente indeboliti e la credibilità delle istituzioni internazionali diminuisce.

La Repubblica Islamica dell'Iran è stata recentemente oggetto di un'aperta aggressione militare da parte del regime sionista; un attacco condotto con il sostegno e la collaborazione degli Stati Uniti. In questi attacchi, circa millecento cittadini iraniani, tra cui quattordici eminenti scienziati e decine di donne e bambini, sono stati martirizzati e migliaia sono rimasti feriti.

In questi attacchi, le nostre pacifiche strutture nucleari, che erano regolarmente monitorate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sono state prese di mira. L'Agenzia non ha nemmeno condannato questa azione illegale, legittimando così questo attacco e ponendo fine alle politiche di non proliferazione.

Questa aggressione non è avvenuta a seguito del fallimento del processo diplomatico, ma proprio nel mezzo dei negoziati politici. L'Iran era al tavolo dei negoziati e si è attenuto al dialogo; ma sono stati gli aggressori a rovesciare il tavolo del dialogo e a scegliere la via del conflitto.

In risposta a questa aggressione, l'Iran ha difeso con fermezza la sua terra e il suo popolo. La nostra nazione, resistente, unita e fiera, ha resistito e tutti hanno visto che l'Iran ha dato una risposta devastante al regime sionista e il cielo dei territori occupati è stato coperto, e gli aggressori sono stati costretti a chiedere un cessate il fuoco.

L'azione aggressiva del regime sionista, che ha violato intenzionalmente il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, è stata condannata da centoventi paesi del mondo, ma i sostenitori minori ma prepotenti dei sionisti hanno impedito che le istituzioni internazionali intraprendessero azioni decisive per punire il criminale Israele. Sapete quali saranno le conseguenze dell'impunità del regime sionista?

L'impunità di tali aggressioni non solo mette in discussione la legittimità del sistema internazionale, ma invia anche un messaggio pericoloso per la pace mondiale e incoraggia l'aggressore a espandere i suoi crimini.

Le istituzioni che dovrebbero essere garanti della pace sono rimaste in silenzio di fronte all'aggressione e all'occupazione. I meccanismi che dovrebbero garantire la giustizia, di fatto accusano le vittime e garantiscono l'impunità agli aggressori, e le strutture che dovrebbero essere imparziali e indipendenti, sono spesso diventate strumenti di sfruttamento politico di poteri specifici.

Oggi, la stessa forza distruttiva continua la sua distruzione e aggressione. A Gaza, più di sessantamila palestinesi hanno perso la vita a causa del genocidio sionista. In Libano e Siria, gli attacchi aerei del regime sionista continuano, sfollano famiglie e colpiscono le infrastrutture. Solo nell'ultimo mese, più di seicento persone, principalmente donne e bambini, sono state uccise mentre aspettavano il cibo. I sionisti usano la fame e la carestia come armi di sterminio di massa. La diffusione di immagini di bambini affamati a Gaza è una vergogna universale. Gaza oggi è il museo dei crimini contro l'umanità e il laboratorio per testare le tecnologie di sterminio; Gaza oggi è un luogo dove il diritto alla vita viene punito con proiettili e carestia; perché, secondo il ministro della difesa del regime di apartheid israeliano, considerano il popolo palestinese "animali umani" a cui non dovrebbe essere consentito alcun cibo o acqua.

Gaza non è solo un punto sulla mappa, ma il centro di prova della coscienza umana. Non si deve essere spettatori del genocidio di Gaza; ma prima che sia troppo tardi dobbiamo fermare i nazisti del ventunesimo secolo.

Grazie per la vostra attenzione."