Aumento della fame in Africa e Asia occidentale nonostante il declino globale

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla "Situazione della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2025" ha sottolineato che il continente africano ha ancora la più alta percentuale di popolazione affamata nel mondo.

Il rapporto, preparato da cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite, afferma che nel 2024, oltre il 20% della popolazione africana – circa 307 milioni di persone – ha lottato contro la fame.

Secondo i dati pubblicati, questa cifra rappresenta quasi la metà del totale della popolazione affamata del mondo nel 2024. In totale, 673 milioni di persone in tutto il mondo hanno sofferto la fame in quell'anno.

Nonostante questa situazione critica in Africa, il rapporto delle Nazioni Unite mostra che il tasso globale di fame nel 2024 è leggermente diminuito all'8,2%; mentre questo tasso era di circa l'8,5% nel 2023 e circa l'8,7% nel 2022. In media, questa diminuzione equivale a 15 milioni di persone in meno rispetto al 2023 e 22 milioni di persone in meno rispetto al 2022.

Al contrario, l'aumento della fame ha continuato nelle regioni dell'Asia occidentale e nella maggior parte delle parti dell'Africa; in Asia occidentale, il tasso di fame ha raggiunto il 12,7% (oltre 39 milioni di persone).

Il rapporto aggiunge che, nonostante questa relativa diminuzione a livello globale, il tasso di fame è ancora superiore ai livelli pre-pandemia di coronavirus. Gli esperti hanno attribuito la lentezza del miglioramento della sicurezza alimentare a un forte aumento dell'inflazione dei prezzi alimentari negli ultimi anni.

Secondo le previsioni del rapporto, entro il 2030 circa 512 milioni di persone nel mondo soffriranno di malnutrizione cronica, di cui circa il 60% vivrà solo in Africa. Questa statistica rappresenta una grande sfida per il raggiungimento del secondo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (eliminazione della fame).

