Sheikh Naim Qassem: Le armi di Hezbollah servono a preservare il Libano / L'America è complice dei crimini di Israele

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), lo sceicco "Naim Qassem", Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha tenuto un discorso alla cerimonia per l'anniversario del martirio del grande comandante della jihad, Sayyed Fouad Shukr (Sayyed Mohsen), nella zona di Dahiya Sud, a Beirut, capitale del Libano.

Ha iniziato la cerimonia dicendo: "Operiamo su due percorsi: il percorso della Resistenza per la liberazione della terra contro Israele, e il secondo percorso, quello dell'attività politica per la costruzione dello Stato. Non diamo preferenza tra questi due percorsi e non ne sostituiamo uno con l'altro, ma procediamo contemporaneamente su entrambi. Pertanto, non è possibile fare compromessi tra questi due percorsi."

Il Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha proseguito: "L'elezione di Joseph Aoun a presidente è avvenuta dopo anni di crisi e logoramento della struttura statale. La Resistenza, facilitando questo processo, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei pilastri principali nella costruzione dello Stato. Qui si pone una domanda naturale: come si deve costruire lo Stato in Libano? Alcuni non sanno qual è il loro obiettivo nella costruzione dello Stato: sono venuti per rubare o per eliminare una parte della società?"

Lo sceicco Naim Qassem, riferendosi alla formazione della Resistenza, ha dichiarato: "Questa Resistenza è emersa come reazione all'occupazione, ha colmato il vuoto nella capacità dell'esercito libanese e ha realizzato una brillante liberazione nel 2000. Questa Resistenza continua e ha il compito di deterrenza contro Israele e di protezione del Libano. Questa Resistenza non ha mai e non confisca mai la posizione o la responsabilità di nessuno. L'esercito è e sarà responsabile. La nazione è e sarà responsabile. Siamo orgogliosi di questa unione e diciamo che questa Resistenza con l'esercito e il popolo hanno una responsabilità comune. Non ci limitiamo a slogan, ma crediamo in questa realtà e riteniamo che più questi tre pilastri saranno forti e coordinati, migliori saranno i risultati."

Ha fatto riferimento all'accordo dopo la battaglia di "Uli Al-Bass" e ha detto: "Abbiamo affrontato l'aggressione di Israele e è stato raggiunto un accordo che insisto che Israele ha richiesto. Per Israele, il fatto che Hezbollah si ritiri dal sud del fiume Litani e che l'esercito libanese ne prenda il controllo è considerato un successo. Dal nostro punto di vista, il fatto che il governo si assuma la responsabilità di proteggere il paese è una vittoria. Questo accordo ha avuto vantaggi sia per noi che per il nemico. Abbiamo aiutato il governo, ma Israele non ha rispettato l'accordo. Questo accordo include solo il sud del Litani. Se qualcuno vede una relazione tra l'accordo e le armi, deve sapere che le armi sono una questione interna del Libano e non hanno nulla a che fare con Israele."

Lo sceicco Naim Qassem ha sottolineato: "Dopo la battaglia di Uli Al-Bass, Israele ha continuato le sue aggressioni, ma con minore intensità, e ha propagandato con l'obiettivo di fare pressione su Hezbollah e sul Libano che Hezbollah si era indebolito perché non rispondeva. Abbiamo detto che quando il governo si è assunto la responsabilità, non avevamo più il compito di rispondere da soli. Ciò significa che tutte le forze politiche sono responsabili. Loro credevano che Hezbollah si fosse indebolito, ma sono rimasti sorpresi nel vedere la presenza di Hezbollah nella struttura statale, nel sud, e nelle magnifiche cerimonie funebri dei martiri come Sayyed Hassan Nasrallah e Sayyed Hashem Safieddine. Sono rimasti sorpresi anche dai risultati delle elezioni. Tutto ciò dimostra che la Resistenza ha una forte presenza in tutti gli aspetti politici, sociali, sanitari e dei servizi."

Ha aggiunto: "Israele ha violato l'accordo e continua a minacciare. Noi consideriamo questo il risultato della cooperazione tra Israele e America. L'America, con la garanzia di Hochstein, si era impegnata a seguire l'attuazione dell'accordo da parte di Israele, ma poi ha inviato un rappresentante il cui obiettivo si è rivelato essere la creazione di crisi in Libano. L'America, invece di aiutare, distrugge il nostro paese per aiutare Israele."

Lo sceicco Naim Qassem ha dichiarato: "Barak è venuto con minacce e intimidazioni, dicendo che il Libano sarebbe stato annesso alla Siria e rimosso dalla mappa, ma è rimasto scioccato dalla posizione unita, nazionale e resistente dei libanesi. Pensava di creare discordia facendo pressione sui tre presidenti, ma non sapeva che erano consapevoli della specificità del Libano. L'America vuole fare del Libano uno strumento per il progetto del Nuovo Medio Oriente e distruggere la sua forza."

Ha continuato: "La sicurezza nel nord dei territori occupati è garantita da otto mesi, ma in Libano ancora no. Israele rimane ancora nei cinque punti di confine per ottenere le armi di Hezbollah sotto la protezione americana. Il loro obiettivo è quello di privare il Libano della sua capacità militare e poi, sviluppando queste aree, costruire insediamenti e interferire nella politica interna. Questo è ciò che è successo in Siria."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha dichiarato riguardo alla situazione in Libano: "Ci troviamo di fronte a una minaccia esistenziale, non solo per la Resistenza, ma per tutto il Libano, tutte le sue sette e la sua nazione. Il pericolo proviene da Israele, ISIS e America. Non vogliono solo prendere le armi della Resistenza, ma vogliono occupare la terra del Libano. Perché impediscono il ritorno delle persone nei villaggi di confine?"

Ha detto con tono fermo: "Non venderemo il Libano a Israele. Per Dio, se tutto il mondo si unisse contro di noi e anche se tutti noi fossimo uccisi, Israele non potrà mai sconfiggerci o schiavizzare il Libano. Le nostre armi servono a resistere a Israele e non hanno nulla a che fare con gli affari interni del Libano. Queste armi sono la forza del Libano. Chiunque chieda la resa delle armi, in realtà vuole consegnarle a Israele."

Ha detto: "Siamo un popolo di dignità e onore, crediamo negli insegnamenti dell'Imam Hussein (AS) che disse: 'Lontano da noi l'umiliazione'. Ci difenderemo anche se ciò dovesse portare al martirio. L'occupazione non durerà. Siamo qui perché la verità è dalla nostra parte."

Lo sceicco Naim Qassem ha aggiunto: "Il governo libanese deve adempiere ai suoi doveri; sia fermare l'aggressione che ricostruire. Se l'America impedisce gli aiuti esteri, il governo deve trovare altre soluzioni. La ricostruzione è anche benefica per l'economia del paese."

Il Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha parlato del martire Sayyed Fouad Shukr dicendo: "Sayyed Mohsen era di Bekaa e uno dei primi comandanti militari di Hezbollah. Era il leader di un gruppo noto come 'la promessa dei dieci'; tutti sono diventati martiri. Aveva giurato fedeltà all'Imam Khomeini e poi all'Imam Khamenei. Ha partecipato a grandi operazioni nel sud del Libano, in Bosnia e nella guerra del 2006. Era responsabile delle unità navali e di martirio di Hezbollah e uno dei principali pianificatori della famosa operazione di cattura. Ha anche svolto un ruolo attivo nella battaglia di Al-Aqsa Flood. Era un uomo di fede, fermezza, umiltà e pensiero creativo. Esprimiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari per la sua perdita."

Ha concluso riferendosi al martirio del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e ha aggiunto: "Questo martirio è la continuazione del percorso della Resistenza palestinese, che oggi è in cima alle priorità globali. Siamo testimoni dell'uccisione di bambini e donne a Gaza a causa dei crimini americano-sionisti, e le organizzazioni internazionali si limitano a rilasciare dichiarazioni. Devono essere fornite garanzie per fermare questi crimini."

Ha elogiato il combattente prigioniero, George Abdallah, e ha notato: "È un esempio di Resistenza che ha onorevolmente trascorso 41 anni in prigione. La Resistenza appartiene a tutti i popoli e le sette, e siamo tutti uniti per la liberazione della Palestina."