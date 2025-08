Vivere all'ombra della paura e della fame; il racconto della disoccupazione di migliaia di militari sulla costa siriana

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), negli ultimi mesi, dopo la caduta del governo di Bashar al-Assad in Siria e l'ascesa al potere del governo di Jolani nel paese, la situazione economica nelle regioni costiere della Siria è diventata estremamente critica.

Il governo di Jolani, con il massiccio licenziamento di personale militare, di polizia e migliaia di impiegati civili in Siria, ha privato migliaia di famiglie dello stipendio mensile e persino delle loro case di servizio. Queste persone, che spesso hanno una storia di servizio senza infrazioni, vivono ora senza una fonte di reddito, senza casa e sotto la minaccia alla sicurezza.

Paura... e ancora più paura

Attualmente, gli abitanti delle regioni costiere della Siria affrontano due tipi di paura: una paura per la vita a causa di omicidi mirati o indiscriminati con motivazioni settarie, e l'altra paura della fame a causa del taglio completo delle fonti di reddito degli abitanti di questa regione.

Uno di questi individui, "Suleiman", un ex ufficiale dell'esercito siriano licenziato senza ricevere alcun risarcimento, racconta: "Molti impiegati del governo siriano nel precedente regime erano costretti a fare un secondo lavoro per soddisfare le esigenze delle loro famiglie. Ora che hanno perso anche il loro lavoro principale, con la recessione economica della regione e l'abbondanza di manodopera a basso costo, non c'è più lavoro per loro."

Il capo di uno dei villaggi vicino alla regione di "Dari Kish" ha anche sottolineato che oltre il 75% degli abitanti dei villaggi di questa regione erano in precedenza nell'esercito, nella polizia o in lavori governativi in Siria e ora, con il taglio dei loro stipendi, sopravvivono con piccoli risparmi, vendendo proprietà, con aiuti pubblici e lavori di servizio giornalieri.

Secondo il rapporto di un membro del Comitato per la pace sociale nella città di Tartus, sono stati fatti tentativi per affrontare la questione dei diritti dei soldati e del personale licenziati, ma non è stata data una risposta ufficiale a questi sforzi. Un funzionario della provincia di Tartus ha dichiarato che la questione va oltre le loro competenze e, in tal modo, il caso è stato completamente chiuso.

Nuovi lavori per la sopravvivenza

Con l'esaurimento delle riserve finanziarie delle famiglie, gli ex militari sulla costa siriana sono stati costretti a trovare un modo per provvedere al minimo sostentamento. Si sono dedicati a vari lavori, dalla vendita di verdure, legna da ardere, alloro e piante medicinali alla creazione di attività domestiche. "Ali", uno degli individui la cui casa è bruciata durante gli scontri, ora vende frutta e verdura con una piccola macchina, ma vive ancora nella paura perché non ha nemmeno un documento d'identità.

"Nizar" e sua moglie hanno iniziato a produrre latticini in casa e li distribuiscono ai clienti con una motocicletta. Altri, come "Fawaz", un ingegnere elettrico, dopo quattro mesi di disoccupazione, offre servizi di riparazione di elettrodomestici da casa. Molti hanno anche scelto di dare lezioni private agli studenti o di vendere beni a domicilio.

Solidarietà sociale e aiuti pubblici

L'ondata di solidarietà sociale tra gli abitanti di Dareikish e di altre regioni costiere della Siria ha portato le organizzazioni civili e i filantropi a fornire pane quotidiano alle famiglie senza reddito. Inoltre, piccoli aiuti vengono forniti alle famiglie colpite tramite i social media e le campagne locali.

"Wisam", un tassista, ha prestato la sua auto al genero disoccupato perché ci lavorasse la mattina. "Firas", che è rimasto permanentemente disabile dopo l'esplosione di una mina, con il taglio degli aiuti medici, ora sopravvive solo grazie all'aiuto dei benefattori.

Cause storiche e politiche attuali

Le regioni costiere della Siria erano già in povertà, ma le politiche di privazione del precedente governo e, successivamente, le decisioni del governo di Jolani di sciogliere l'esercito siriano e licenziare i dipendenti del paese con la scusa della sovrabbondanza di personale, hanno portato la situazione sull'orlo del disastro. Mentre all'esterno si parla di riconciliazione e riforme, le azioni pratiche mostrano una profonda indifferenza verso le conseguenze sociali di queste decisioni.