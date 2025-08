Generale Naeini: Il nemico non riconosce le componenti principali del potere dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), il Generale Ali Mohammad Naeini, durante un discorso alla cerimonia di commemorazione del martire Pasdar Ramazanali Choobdari e dei martiri del potere dell'Iran, ha affermato che "il regime sionista ha iniziato l'attacco militare nella recente guerra con la sua 'narrazione autocostruita di un Iran debole'", sottolineando: "Questa guerra imposta di 12 giorni del regime sionista e degli Stati Uniti è stata la guerra dell'Iran da solo, contro l'intera NATO."

Ha sottolineato: "Oggi ci troviamo in una situazione in cui le operazioni percettive e psicologiche del nemico costituiscono una parte seria della guerra ibrida. In questa guerra, i media, gli scrittori e le opere culturali e mediatiche svolgono un ruolo primario. Questa guerra si svolge in varie forme e formati mediatici. In questa guerra, abbiamo bisogno di una formazione offensiva. La nostra attuale formazione non è adeguata alla guerra percettiva. Il nemico è stato completamente sconfitto in questa recente guerra militare, ma continua la guerra nella costruzione della narrativa. Oggi sono le prospettive e le credenze che sono alla base della formazione della vita sociale umana."

Naeini ha sottolineato: "Oggi, chiunque costruisca meglio l'immagine e mostri meglio le realtà, avrà più successo. Costruire la mente è l'elemento più importante del potere di una società. La distruzione della personalità mentale di una società e dell'identità di una nazione è la minaccia più pericolosa che una società deve affrontare."

Il Vice Capo delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC ha dichiarato: "Una parte enorme della guerra di 12 giorni è stata una guerra mediatica, operazioni psicologiche e percettive. Nella recente guerra, siamo stati in gran parte vittoriosi nelle operazioni mediatiche. Se i media non avessero avuto successo, non avrebbero preso di mira i media nazionali e i giornalisti. Nella recente guerra, il nemico ha preso di mira le componenti del potere che erano centri operativi e scienziati, comandanti militari e basi operative, centri di intelligence e sicurezza, e i media che erano il centro della narrazione."

Ha aggiunto: "Tutte le guerre iniziano con un pretesto, ma l'obiettivo della guerra è diverso da ciò che viene detto. Il sistema di dominio non può accettare una potenza regionale indipendente e influente. La Repubblica Islamica ha cambiato le equazioni del potere e il modo di governare. Hanno chiaramente detto prima della guerra: 'Il nostro obiettivo è la sottomissione dell'Iran.' Il Leader ha detto: 'Il problema degli Stati Uniti e del regime sionista è con un Iran forte, con un Iran potente e popolare.' Il regime sionista ha iniziato l'attacco militare nella recente guerra con la 'narrazione autocostruita di un Iran debole.' Questa guerra imposta di 12 giorni del regime sionista e degli Stati Uniti è stata la guerra dell'Iran da solo, contro l'intera NATO."

Ha detto: "Questa guerra ha dimostrato che l'opzione militare per cambiare il comportamento e la sottomissione non solo è inefficace, ma rende il popolo più coeso. Questa guerra ha avuto molti successi, la supposizione di un Iran debole è svanita, la percezione del potere difensivo dell'Iran è cambiata, è diventato chiaro che attaccare l'Iran è costoso, ed è diventato chiaro che il nemico non riconosce le componenti principali del potere dell'Iran."

Il portavoce dell'IRGC ha ricordato: "Con l'assassinio dei comandanti, è stata data una risposta ferma e schiacciante. Gli attacchi missilistici e dei droni hanno inflitto pesanti perdite al regime. Il nemico è stato completamente sconfitto negli obiettivi che aveva chiaramente dichiarato. La leggenda dell'invincibilità della difesa nemica è stata distrutta. I missili iraniani hanno reso insicuro l'intero territorio occupato. Con la pianificazione creativa delle forze aerospaziali dell'IRGC per l'esecuzione di ondate continue di operazioni missilistiche, il nemico ha costantemente sperimentato sirene di allarme, rifugi e fughe. Alla fine, con il crollo della resilienza e della disperazione del nemico, si è arreso e ha chiesto la cessazione del conflitto."

Ha continuato, affermando che "questa guerra ha molte dimensioni nascoste che gradualmente si riveleranno, secondo la definizione del Leader". Ha aggiunto: "Riguardo alla Sacra Difesa, ha anche detto che ci vorranno 80 anni per raccontare le dimensioni di quel tesoro. La narrazione della guerra, dopo la guerra, ha più importanza. Il consolidamento della vittoria e la stabilizzazione della narrazione della vittoria oggi hanno più importanza rispetto al tempo della guerra. Dobbiamo anche dire alcune parole agli americani e ai leader del regime terrorista sionista."

Ha aggiunto: "Per noi è del tutto chiaro che le recenti dichiarazioni dei leader sionisti sono la continuazione del terrore della solidarietà nazionale iraniana e della potenza dei missili iraniani. Le risposte dell'Iran nella guerra di 12 giorni avevano interrotto la vita nel piccolo territorio occupato. Il respiro del regime era diventato difficile.

Il Vice Capo delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC ha dichiarato: "Siamo ben consapevoli delle condizioni anomale, delle pressioni psicologiche e del livello di resilienza all'interno di Israele. Gli osservatori internazionali, l'opinione pubblica mondiale e i sostenitori americani hanno raccontato la vostra sconfitta in una guerra costosa e senza risultati. Il nemico deve sapere che se oserà nuovamente minacciare la sicurezza dell'Iran, taglieremo il loro respiro nei territori occupati."

Ha aggiunto: "Trump non è ancora riuscito a giustificare all'opinione pubblica i danni della partecipazione con Israele nell'attacco all'Iran. Sarebbe meglio che prima rimuoveste le macerie dalla base di Al Udeid, vedeste cosa vi è successo, e poi sparlaste e minacciaste. Un regime che, per la completa disperazione di fronte ai colpi schiaccianti dei missili iraniani, ha cercato la cessazione del conflitto tramite intermediari, ora minaccia sfacciatamente nuove aggressioni. Il regime sionista sappia che se inizierà un nuovo attacco contro l'Iran forte e popolare, l'iniziativa per fermare il conflitto sarà nelle nostre mani."

Ha sottolineato: "Non permetteremo che le sirene di allarme nei territori occupati tacciano, che abbiate il tempo di uscire dai rifugi. Sperimenterete fughe e sfollamenti più che nella guerra di 12 giorni. I leader sionisti hanno sperimentato la reazione rapida e sorprendente degli attacchi missilistici iraniani poche ore dopo l'aggressione e nel primo giorno di guerra. Il nemico deve sapere che se l'aggressione si ripeterà, la geografia della risposta e il campo di battaglia potrebbero cambiare, e le reazioni diventeranno più devastanti."

Il portavoce dell'IRGC, nella parte iniziale del suo discorso, ha anche salutato lo spirito elevato di tutti i martiri della guerra imposta di 12 giorni del regime sionista e degli Stati Uniti, dei comandanti, degli scienziati e dei martiri, affermando: "I martiri sono nutriti dal loro Signore, danno vita, dignità e potere alla società. I martiri sono osservatori, presenti e testimoni. La personalità del martire, gli ideali e i desideri del martire fluiscono nel tessuto della società. I martiri del potere hanno mostrato la dignità e il potere dell'Iran al mondo. Hanno distrutto tutti i piani e i calcoli del nemico sionista e degli Stati Uniti nella guerra imposta di 12 giorni."

Ha continuato, affermando che "i martiri del potere sono andati coraggiosamente sul campo nella guerra ibrida ad alta intensità, non hanno avuto paura di nulla, hanno creato paura e terrore nel grande fronte nemico, al punto che il nemico è caduto nella disperazione, ha accettato la sconfitta, e ha chiesto la cessazione della guerra tramite intermediari". Ha aggiunto: "I martiri potrebbero non essere conosciuti durante la loro vita, ma dopo il martirio, le manifestazioni della loro vita diventano chiare. Le famiglie dei martiri, che con l'imitazione dei martiri di Karbala hanno perseverato e resistito, hanno portato dignità, orgoglio e onore alla nazione iraniana. Quando il nemico è venuto sul campo con tutte le sue risorse, strumenti e possibilità, questi martiri erano sul campo e hanno resistito con forza. In questa guerra, questi martiri, con il loro sacrificio, coraggio ed eroismo, hanno trasmesso il messaggio del potere dell'Iran al mondo, creando terrore nel cuore di un nemico che era venuto con l'illusione della vittoria, distruggendo i suoi calcoli."

Naeini ha sottolineato: "I martiri e le famiglie dei martiri sono gli eletti di Dio. Il martirio è una scelta divina. I martiri, prima del loro martirio, raggiungono un grado tale da essere oggetto di grazia. Prima del martirio e in questo mondo, le loro azioni sono calcolate. Non fanno nulla che non sia gradito a Dio. Tutti i loro movimenti hanno un colore e un profumo divino, e nelle loro azioni, non c'è spazio per la passione e il desiderio. Il martire, prima del suo martirio, vive come un martire. Sono per noi segni di dignità, prova e vita buona."

Ha ricordato: "Il martire Salemi diceva nei congressi dei martiri: 'Il sacrificio della famiglia dei martiri è superiore a quello dei martiri stessi.' Quando un mujahid è martirizzato, raggiunge il suo desiderio e il suo obiettivo. Ma chi perde un caro, sacrifica il proprio desiderio, e questo è un sacrificio più grande. Anche coloro che onorano i martiri e i mujahid della causa di Dio, sono narratori della jihad e del martirio, organizzano congressi e commemorazioni, e trasmettono i sacrifici e la voce dell'oppressione del popolo di Gaza al mondo."

Ha sottolineato che "mantengono vivo il discorso della resistenza. La loro ricompensa non è inferiore a quella dei martiri. Il martire Choobdari era un narratore della jihad e del martirio. Oggi dobbiamo narrare la sua storia. Era un narratore di buona fama, con la gente e dalla gente. La sua missione era di sensibilizzare. Il nemico non sa che se un valoroso comandante del nostro fronte culturale viene martirizzato, i suoi figli e i suoi compagni continueranno il suo percorso più potenti. Il primo incontro con il figlio dodicenne del martire Choobdari e la sua ospitalità in casa, era così incoraggiante e fermo che non sentivamo la mancanza del padre. Questa identità formatasi nella società iraniana il nemico non può capirla con il suo sistema di calcolo materiale."

Il Vice Capo delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC ha sottolineato: "Il martire Choobdari, poiché era un narratore della jihad e del martirio nel campo della guerra mediatica, il suo lavoro era un'estensione del campo della jihad e del martirio. In un certo senso, il martire Choobdari era un martire prima del suo martirio. Il martire Choobdari, come gli altri martiri sulla via di Dio, era fermo, si muoveva con forza, non vacillava mai nella battaglia mediatica. La grandezza del martire Choobdari era che quando entrava in campo, comprendeva bene la situazione e non si sentiva mai impotente o debole, né si dimenticava dei suoi punti di forza."