Notizie | Monito dell'Iran contro disgregazione di paesi islamici da parte di Israele / Senato USA respinge proposta blocco vendita armi al regime sio

Secondo Pars Today, che cita l'agenzia di stampa Mehr, "Mohammad Baqer Qalibaf", presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica dell'Iran (Majles, parlamento iraniano), ha incontrato e parlato con "Ayaz Sadiq", presidente dell'Assemblea Nazionale del Pakistan, a margine del 6° Summit dei Presidenti dei Parlamenti Mondiali a Ginevra, in Svizzera. In questo incontro, ha sottolineato che il regime sionista continuerà la sua aggressione contro i paesi islamici e ha aggiunto: "Loro puntano la disgregazione dei paesi islamici, quindi dobbiamo opporci seriamente a loro".

Riferendosi alla necessità di creare coesione e cooperazione tra i paesi islamici, Qalibaf ha affermato: "Questi paesi devono impedire l'escalation delle tensioni a Gaza e in Palestina, altrimenti la stessa cosa che sta accadendo in Siria si ripeterà in altri paesi". Poi ha aggiunto: "La schiacciante risposta dell'Iran ha dimostrato che i sionisti sono vulnerabili e non sono invincibili; questa azione ha dato un nuovo spirito alla nazione islamica e dandole speranza per il futuro".

Il Senato degli Stati Uniti si oppone al piano per bloccare le vendite di armi al regime sionista

Giovedì, il Senato degli Stati Uniti ha bloccato due risoluzioni che avrebbero impedito la vendita di armi al regime sionista per oltre 675 milioni di dollari. Queste risoluzioni chiedevano di bloccare la vendita di circa cinquemila bombe e equipaggiamento bellico e decine di migliaia di armi d'assalto a Israele. In questa votazione, sono state messe ai voti due risoluzioni, una delle quali è stata respinta con 70 voti contrari e 27 voti favorevoli, e l'altra con 72 voti contrari e 24 voti favorevoli. Bernie Sanders, senatore indipendente del Vermont e uno dei principali oppositori di Israele, è stato uno dei principali promotori di queste risoluzioni al Senato. Altri senatori democratici si sono uniti alle fila di coloro che si oppongono alla vendita di armi a Israele, e un totale di 27 senatori democratici si sono opposti alla sospensione delle vendite di armi al regime.

Trump: i BRICS sono nostri nemici

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato mercoledì in un discorso: i BRICS sono nostri nemici. Riferendosi all'appartenenza dell'India ai BRICS, Donald Trump ha dichiarato: "Sono membri dei BRICS, che sono fondamentalmente un gruppo di paesi nemici degli Stati Uniti. L'India è uno di loro. Che ci crediate o no, anche loro fanno parte di questo gruppo. Questo è un attacco al dollaro e non permetteremo a nessuno di attaccare il dollaro". Ha minacciato l'India per la sua appartenenza ai BRICS e ha annunciato che il 1° agosto sarebbe stato imposto un dazio del 25% sui prodotti indiani, citando il surplus commerciale, i dazi elevati dell'India e l'appartenenza del paese al gruppo BRICS.

Il Belgio deferisce il caso di 2 militari sionisti alla Corte Penale Internazionale

Il Belgio ha deferito il caso di 2 militari sionisti alla Corte Penale Internazionale con l'accusa di aver commesso crimini di guerra nella Striscia di Gaza. I due militari sionisti si sono recati in Belgio questo mese (luglio) per partecipare a un festival di musica ad Anversa. Alcuni gruppi palestinesi hanno identificato gli individui e hanno sporto denuncia contro di loro. A seguito di ciò, i procuratori belgi li hanno interrogati. Gli individui sono stati rilasciati dopo l'interrogatorio e la loro attuale ubicazione non è stata resa nota.

Attacco cyber a un'azienda militare francese

Un'importante azienda militare francese ha dichiarato mercoledì di essere stata presa di mira da un attacco informatico (attacco cyber/ hacker). La società francese Naval Group ha affermato che gli attacchi sembravano mirati al furto di informazioni riservate, che si dice si aggirino intorno al terabyte. L'annuncio è arrivato dopo che un hacker ha affermato di aver ottenuto più di un terabyte di dati dall'azienda e di averne pubblicato alcuni sul 'Dark Web'.