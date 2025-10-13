Qatar: La discussione delle questioni complesse nei negoziati di Gaza è stata rimandata al futuro

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primo Ministro del Qatar, ha sottolineato che i paesi mediatori hanno deciso di rinviare la discussione delle questioni complesse durante i negoziati di Gaza.

Ha aggiunto che questa azione è stata intrapresa in un contesto di mancanza di preparazione delle parti interessate a discutere tali questioni nelle condizioni attuali.

Il Primo Ministro del Qatar ha dichiarato in un'intervista al New York Times: "Cercare di condurre negoziati globali fin dall'inizio avrebbe impedito il raggiungimento anche di questo progresso attuale. È necessario procedere passo dopo passo per affrontare le diverse questioni."

Ha affermato: "Una delle domande principali che si pone è il futuro delle armi di Hamas. Il passo successivo dovrebbe anche essere in linea con la formazione di una forza internazionale a Gaza."