Trump ha minacciato Putin!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Telegraph, Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, ha minacciato il suo omologo russo, Vladimir Putin, che se non si muoverà verso la fine della guerra in Ucraina, fornirà missili Tomahawk a Kyiv.

Trump ha detto ai giornalisti di aver discusso con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, durante le conversazioni consecutive del fine settimana, della sua richiesta di ricevere missili Tomahawk.

Ha aggiunto: "Vedete, se questa guerra non finisce, ho intenzione di inviare loro i Tomahawk. Il Tomahawk è un'arma superba e molto offensiva. E francamente, la Russia non ne ha bisogno."

Il missile da crociera Tomahawk ha una portata di circa 2.500 chilometri ed è in grado di colpire in profondità il territorio russo, inclusa la capitale Mosca.

Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non venderanno direttamente questi missili all'Ucraina, ma possono fornirli all'Ucraina tramite la NATO.

Ha aggiunto: "Sì, forse dirò a Putin che se la guerra non sarà risolta, sì, lo faremo. O forse non lo faremo. Vogliono (la Russia) che i Tomahawk volino verso di loro? Non credo sia così."

Trump ha descritto il missile Tomahawk come un "nuovo passo di aggressione", ma ha detto che una tale azione potrebbe aiutare Mosca a muoversi verso la pace. Ha aggiunto: "Penso davvero che se Putin risolvesse questo problema, sarebbe fantastico. Se non lo fa, non sarà un bene per lui."