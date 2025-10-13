Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito di notizie Middle East Eye ha scritto in un rapporto che lo Yemen, adottando una posizione ferma e potente, ha subordinato la sospensione delle sue operazioni all'adesione (del regime) di Israele agli accordi esistenti.

Questo media britannico ha sottolineato che questa posizione è un chiaro segno dell'autorità politica e militare di Sana'a di fronte alle pressioni degli Stati Uniti e di Tel Aviv.

Secondo il rapporto di Middle East Eye, numerosi esperti e analisti militari hanno sottolineato che le forze yemenite hanno mostrato prestazioni potenti ed efficaci sul campo di battaglia negli ultimi due anni e sono riuscite a creare un nuovo equilibrio di deterrenza nella regione.

Il sito britannico ha aggiunto inoltre che le forze yemenite hanno condotto attacchi a lungo raggio in momenti diversi contro obiettivi nei territori occupati, alcuni dei quali hanno portato a interruzioni nello spazio aereo israeliano e a penetrazioni nei suoi sistemi di difesa.

Secondo Middle East Eye, gli analisti ritengono che gli yemeniti siano riusciti a costringere Washington a recidere i suoi legami con il regime israeliano sulla questione dello Yemen; un'azione che, secondo gli esperti, è un risultato importante e ineludibile per Sana'a.