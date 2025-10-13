Trump: La guerra di Gaza è finita

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, dopo aver lasciato l'America e essersi recato a Sharm el-Sheikh in Egitto, dove si tiene l'incontro indiretto tra la delegazione del regime israeliano e i rappresentanti dei gruppi palestinesi, ha fatto nuove dichiarazioni dicendo: "Questo sarà un momento storico e tutti lo stanno aspettando."

Ha detto che la guerra a Gaza è finita e l'accordo di cessate il fuoco rimarrà in vigore.

Trump ha aggiunto: "Per la prima volta, tutti hanno concordato su una parola, ed è la pace."

Nel frattempo, la radio dell'esercito del regime israeliano ha riportato un messaggio di Trump alla Knesset in cui si afferma: "Oggi siamo alla vigilia di uno dei più grandi risultati diplomatici della storia e non smetteremo di sforzarci fino al raggiungimento di una pace completa e duratura."

Trump, continuando il suo messaggio senza menzionare che la causa di gran parte dell'instabilità in Medio Oriente sono le politiche interventiste dell'America, ha affermato: "Insieme creeremo un futuro pieno di pace e prosperità per Tel Aviv e la regione."

Continuando le sue affermazioni, ha aggiunto: "Presto sarà formato un Consiglio di Pace per Gaza. Sono state fornite molte garanzie verbali sull'accordo relativo a Gaza."

Il Presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "Il rilascio dei prigionieri potrebbe avvenire un po' prima del previsto."

Continuando le sue presunte parole, ha detto: "La situazione a Gaza procederà bene."

Il Presidente degli Stati Uniti, lodando il ruolo del Qatar, ha detto che questo paese merita elogi per il ruolo che ha avuto nell'accordo di Gaza.

Netanyahu ha fatto molto bene!

Trump ha affermato: "La mia relazione con Netanyahu è buona, e lui ha fatto molto bene."

Il Presidente degli Stati Uniti ha anche aggiunto: "La ricostruzione di Gaza deve iniziare immediatamente."

Ripetendo le sue dichiarazioni degli ultimi mesi, che in qualche modo cercano di instillare la paura dell'Iran e rivendicare risultati per sé, ha affermato: "Se non ci fosse stato l'attacco all'Iran, l'accordo di Gaza sarebbe stato in pericolo, perché Teheran avrebbe ottenuto armi nucleari."

Le affermazioni di Trump arrivano mentre i funzionari iraniani hanno dichiarato in diverse occasioni che Teheran persegue l'uso pacifico della conoscenza nucleare e non intende progredire verso le armi nucleari.