Vice Segretario Generale di Hezbollah: La probabilità di guerra esiste / Siamo pronti a difendere il Libano

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), Sheikh Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato in un'intervista con la rete "Al-Manar": "La possibilità di una guerra esiste, ma non è definitiva; ciò dipende dai calcoli del nemico israeliano basati sui dati presenti sul campo, e non abbiamo altra scelta che essere pronti per questa possibilità."

Sottolineando che Israele non può raggiungere i suoi obiettivi in Libano, ha aggiunto: "Se una guerra ci viene imposta, anche se avessimo solo un pezzo di legno, non permetteremo a nessun israeliano di attraversare. Combatteremo contro di loro fino all'ultimo uomo o donna."

Sheikh Naim Qassem ha continuato: "Oggi siamo migliori di quanto fossimo prima della battaglia di 'Uli Al-Ba's'; in altre parole, c'è una continua progressione in termini di interazione, sentimento, forza, fermezza, dignità e volontà. Siamo presenti come Resistenza e stiamo svolgendo i nostri doveri. La base per la continuazione della Resistenza è la fede e la volontà; ciò che è considerato arma e numero è complementare alla fede e alla volontà."

Ha anche detto che la Resistenza ha recuperato la sua capacità e prontezza in una certa misura, e la sua capacità fisica—nel nostro linguaggio—è in miglioramento e progresso. La Resistenza in Libano è una Resistenza nazionale; è vero che è prevalentemente attiva in un ambiente sciita, ma la Resistenza è per tutte le sette e per il Libano.

Il diritto di possedere armi è nostro

Riguardo alla questione del possesso di armi da parte del governo, il Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha sottolineato che il possesso di armi è parte integrante del nostro diritto legittimo di difendere la patria e la nostra esistenza, poiché non c'è separazione tra la nostra esistenza e l'esistenza della nostra patria.

Ha aggiunto che l'esistenza militare di Hezbollah è legata all'esistenza del nemico occupante. Il ruolo della Resistenza non è finito poiché l'aggressione continua.

Sheikh Naim Qassem ha chiarito che l'esercito libanese dovrebbe affrontare l'aggressione, e dove l'esercito non è in grado di adempiere al suo dovere, ci deve essere una resistenza popolare che affronti l'aggressione.

Ha detto che, con l'esistenza dell'esercito e della Resistenza, deve esserci coordinamento tra loro per affrontare l'aggressione. Hezbollah è pronto a discutere una strategia di difesa positiva con il governo libanese e l'esercito libanese per raggiungere una strategia di sicurezza nazionale.

Riguardo all'esercito libanese, ha sottolineato: "L'esercito è nazionale, la sua ideologia è nazionale e le sue prestazioni nel periodo passato e attuale sono state buone. Pertanto, crediamo che l'esercito nazionale sia stato in grado di ottenere il consenso dei libanesi; questa situazione deve essere preservata e continuata."

Ha aggiunto che l'esercito libanese sta seguendo il piano relativo alle armi con un approccio equilibrato. Si deve considerare che non deve esserci alcuna idea di confronto con l'ambiente a fronte di qualsiasi pressione. Siamo sempre al fianco dello slogan "Esercito, Popolo, Resistenza".

Il governo dovrebbe agire in modo più proattivo contro le aggressioni

Riguardo ai ripetuti attacchi di Israele contro il Libano, Sheikh Naim Qassem ha affermato che il governo libanese dovrebbe agire in modo più proattivo contro queste aggressioni e ha chiesto al governo di rivedere il ruolo del Comitato Meccanismo.

Ha anche affrontato la questione della ricostruzione e ha affermato che la responsabilità della ricostruzione è, in primis e in ultima analisi, del governo, perché l'aggressore è Israele e il Libano è stato aggredito, quindi il governo deve iniziare la ricostruzione.

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha aggiunto: "Non chiediamo al governo nulla che sia al di fuori delle sue capacità; ma il governo deve avviare una parte del progetto di ricostruzione, non solo le infrastrutture, ma la ricostruzione completa—aprire un fondo, invitare aiuti dall'esterno ed esercitare pressione. Il governo deve iniziare con le proprie capacità."

Riguardo ai prigionieri e alla pressione sul governo

Riguardo ai prigionieri libanesi, ha annunciato che la responsabilità principale ricade sul governo... "Dobbiamo gridare di più e agire in modo più proattivo."

Riguardo alla proposta di aprire una nuova pagina con l'Arabia Saudita

Riguardo all'invito che aveva rivolto all'Arabia Saudita per aprire una nuova pagina nelle relazioni, Sheikh Naim Qassem ha detto: "Non abbiamo ricevuto riscontri; nessuno ci ha parlato di questo. Se venisse un segnale dalla parte saudita, sarebbe positivo; ma per quanto ci riguarda, abbiamo annunciato che Hezbollah ha lasciato la porta aperta a tutti e ha teso la mano a tutti."

Tenere le elezioni parlamentari in tempo

Sulla questione delle elezioni parlamentari, il Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha sottolineato che il movimento è favorevole a tenere le elezioni in tempo e non vuole alcun ritardo. "Non abbiamo un obiettivo specifico; tenere le elezioni in tempo è appropriato. Esiste una legge, quindi applicate la legge."

Riguardo alle alleanze elettorali, ha aggiunto che si formeranno alleanze ogni volta che ci sarà un interesse elettorale e politico.

Rapporto con il Primo Ministro libanese

Riguardo al rapporto con Nawaf Salam, il Primo Ministro libanese, Sheikh Naim Qassem ha detto che ci sono differenze di opinione in alcune questioni che sono tollerabili e non sono un problema; ma se la differenza è di un tipo che porta ad azioni che creano crisi nel paese, siamo costretti a dire che è sbagliato e non lo accettiamo.

Rivolgendosi a Nawaf Salam, ha detto: "Siamo persone di azione positiva e cooperazione con te e vogliamo il successo del paese; non vogliamo entrare in conflitto con te. Ma lascia da parte le questioni macro che sono problematiche dal punto di vista strategico o che potrebbero creare crisi. Se lo desideri, coopereremo con te in sessioni private per raggiungere punti in comune, perché vogliamo che il paese sia unito e che il governo abbia successo."