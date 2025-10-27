La reazione del Venezuela all'esercitazione di "Trinidad e Tobago" nei Caraibi

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, citando Al Mayadeen, il Ministero degli Esteri del Venezuela ha condannato l'esercitazione di "Trinidad e Tobago", condotta in coordinamento con il Comando Sud degli Stati Uniti nei Caraibi.

Il Ministero degli Esteri del Venezuela ha definito questa azione una provocazione ostile contro il paese e una seria minaccia per la pace nella regione caraibica.

Il Ministero ha aggiunto: "Il governo di Trinidad e Tobago ha abbandonato la sovranità del paese per fungere da colonia militare soggetta agli interessi degli Stati Uniti."

Il Ministero degli Esteri del Venezuela ha inoltre dichiarato che l'esercitazione di Trinidad e Tobago non è un'esercitazione difensiva, ma una aggressione militare volta a trasformare i Caraibi in uno spazio di violenza.

Il Ministero ha sottolineato che il Venezuela non accetta la minaccia di alcun governo soggetto agli Stati Uniti.