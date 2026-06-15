L’Australia accoglie con favore l’accordo tra Iran e Stati Uniti

Secondo il corrispondente di Abna citando Sputnik, Anthony Albanese (Primo Ministro) e Penny Wong (Ministra degli Esteri) hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui accolgono favorevolmente il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e sottolineano che il loro paese ha sempre chiesto la riduzione delle tensioni e la fine dei conflitti, incluso in Libano.

Nella dichiarazione si legge: „Siamo lieti che l’accordo tra Washington e Teheran includa misure per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il ripristino dello Stretto di Hormuz è necessario per ridurre la pressione sui prezzi dell’energia e sull’economia, anche nella nostra regione.“

L’Australia ha invitato tutte le parti interessate a cogliere questa opportunità per raggiungere una pace duratura attraverso il dialogo.

Allo stesso tempo, senza fare riferimento alle misure di rafforzamento della fiducia da parte dell’Iran riguardo al suo programma nucleare negli ultimi anni attraverso l’AIEA e le sue ripetute ispezioni, il paese ha sostenuto che l’Iran deve affrontare le preoccupazioni di lunga data relative al suo programma nucleare.

L’Australia ha apprezzato gli sforzi del Pakistan, del Qatar, dell’Arabia Saudita, della Turchia e di altri paesi mediatori e ha aggiunto che continuerà a collaborare con i partner internazionali per rafforzare la pace e la stabilità in Medio Oriente.

Poche ore dopo mezzanotte, il Segretariato del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran ha annunciato in una dichiarazione riguardante l’accordo di fine guerra tra Iran e Stati Uniti: „La Repubblica Islamica dell’Iran, alla luce della strategia del suo leader martire, ha completato la sua supremazia contro il nemico americano-sionista, e sotto la guida dell’alto leader del sistema (che Dio lo protegga), con il sostegno di tutto il popolo e gli sforzi di lotta dei combattenti dell’Islam, dopo diversi mesi di difficili e intensi negoziati e in base alla delibera del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha finalizzato il testo del memorandum d’intesa sui negoziati di fine guerra (negoziati di Islamabad) tra Iran e Stati Uniti nella sera del 24 Khordad (14 giugno).“