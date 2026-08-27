Araghchi: Il terrorismo economico degli Stati Uniti contro l'Iran deve essere condannato

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi in questa lettera, pubblicata mercoledì sera 4 settembre 1405 (calendario iraniano), ha affermato che l'obiettivo dichiarato di questa cosiddetta "operazione" è porre fine alle relazioni economiche legittime con l'Iran, sostenuto dalla minaccia di imporre sanzioni secondarie e dall'esclusione dal sistema finanziario statunitense.

Il Ministro degli Esteri in un'altra parte della lettera ha chiarito: questa cosiddetta "operazione" è una chiara deviazione dalla sentenza e dall'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia e dimostra la gravità dei crimini che gli Stati Uniti stanno commettendo contro il popolo iraniano; poiché la Corte il 3 ottobre 2018 ha ordinato all'unanimità che il governo degli Stati Uniti garantisca l'esportazione libera verso l'Iran di (1) farmaci e attrezzature mediche; (2) generi alimentari e prodotti agricoli; e (3) parti di ricambio, attrezzature e servizi correlati (inclusi servizi di garanzia, manutenzione, riparazione e ispezione) necessari per la sicurezza dell'aviazione civile, e che rilasci le "autorizzazioni e i poteri necessari" e faciliti il trasferimento dei pagamenti e di altri fondi correlati.