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Araghchi: Il terrorismo economico degli Stati Uniti contro l'Iran deve essere condannato

27 agosto 2026 - 10:34
Codice notizia: 1857735
Source: ABNA24
Araghchi: Il terrorismo economico degli Stati Uniti contro l'Iran deve essere condannato

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese, in una lettera alle Nazioni Unite, ha dichiarato: nell'esporre la posizione dell'Iran riguardo all'operazione di terrorismo economico degli Stati Uniti, ha sottolineato la responsabilità giuridica ed etica dell'ONU nel condannare tale atto.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi in questa lettera, pubblicata mercoledì sera 4 settembre 1405 (calendario iraniano), ha affermato che l'obiettivo dichiarato di questa cosiddetta "operazione" è porre fine alle relazioni economiche legittime con l'Iran, sostenuto dalla minaccia di imporre sanzioni secondarie e dall'esclusione dal sistema finanziario statunitense.

Il Ministro degli Esteri in un'altra parte della lettera ha chiarito: questa cosiddetta "operazione" è una chiara deviazione dalla sentenza e dall'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia e dimostra la gravità dei crimini che gli Stati Uniti stanno commettendo contro il popolo iraniano; poiché la Corte il 3 ottobre 2018 ha ordinato all'unanimità che il governo degli Stati Uniti garantisca l'esportazione libera verso l'Iran di (1) farmaci e attrezzature mediche; (2) generi alimentari e prodotti agricoli; e (3) parti di ricambio, attrezzature e servizi correlati (inclusi servizi di garanzia, manutenzione, riparazione e ispezione) necessari per la sicurezza dell'aviazione civile, e che rilasci le "autorizzazioni e i poteri necessari" e faciliti il trasferimento dei pagamenti e di altri fondi correlati.

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