Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna, il Movimento di resistenza islamica della Palestina Hamas, emanando un comunicato stampa, condannando le dichiarazioni di «Tony Blair», membro del «Consiglio di pace» a Gaza, ha sottolineato che Blair, ignorando i continui crimini del regime sionista nella Striscia di Gaza e le ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco, ha cercato di capovolgere i fatti relativi al processo dei negoziati

In questo comunicato si legge che Hamas ha seguito con disgusto le recenti dichiarazioni di Tony Blair; dichiarazioni in cui le violazioni criminali dell'accordo di cessate il fuoco da parte del gabinetto sionista, i massacri continui e l'assedio imposto alla Striscia di Gaza sono stati completamente ignorati e si è cercato di distorcere le realtà relative al processo dei negoziati

Questo movimento ha sottolineato che Tony Blair ignora l'accettazione da parte di Hamas della tabella di marcia presentata dal «Consiglio di pace» per completare l'attuazione del piano di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, nella Striscia di Gaza; così come chiude gli occhi sull'opposizione del criminale Benjamin Netanyahu all'attuazione di questo piano e sull'intensificazione dei massacri e la palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte sua

Hamas ha aggiunto che questo approccio mostra il partito preso manifesto e sfacciato di Tony Blair contro il popolo palestinese