Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna, il giornale Times of Israel, citando la pubblicazione americana New York, ha riferito che Jared Kushner, genero di Trump e inviato speciale degli Stati Uniti, ha avvertito che il regime sionista, in caso di continuazione delle sue azioni contro la Striscia di Gaza, diventerà uno Stato paria sulla scena internazionale

Ha aggiunto che il regime sionista si trova davanti a due vie. Da un lato può uscire dall'operazione del 7 ottobre e diventare più sicuro e più in armonia con il mondo, e dall'altro continuare il suo corso attuale, il che comporterà la sua trasformazione in uno Stato paria sulla scena internazionale

Times of Israel ha riferito che queste parole di Kushner hanno un'importanza particolare a causa della sua posizione nel Partito Repubblicano