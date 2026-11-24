Riferendosi all'errore di calcolo dei nemici nella valutazione della potenza dell'Iran, ha aggiunto: i nemici non tengono adeguatamente conto nei loro calcoli della forza della fede, della volontà e della coesione della nazione iraniana; come in passato Saddam, con una valutazione errata della capacità e della volontà del popolo iraniano, entrò in guerra e dopo otto anni subì una sconfitta

Il maggiore generale Abdollahi, riferendosi allo svolgimento dell'inizio della guerra del Ramadan, ha dichiarato: i nemici, immaginando di poter abbattere il sistema della Repubblica islamica dell'Iran entro 24-48 ore e di realizzare i propri obiettivi creando le condizioni per l'ingresso nelle strade dei correnti ostili, hanno lanciato un attacco su vasta scala; ma la risposta della Repubblica islamica dell'Iran, contrariamente ai loro calcoli, è avvenuta solo un'ora dopo l'attacco iniziale