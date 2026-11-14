Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha dichiarato: continueremo la cooperazione con il Qatar per prevenire una nuova esplosione della guerra nella regione del Golfo.

Secondo questo rapporto, Erdoğan ha fatto queste dichiarazioni mentre ospitava l'emiro del Qatar in Turchia.

La presidenza turca ha anche annunciato di aver firmato con il Qatar un patto di difesa comune in Turchia.

L'emiro del Qatar e il presidente della Turchia hanno anche assistito allo scambio di una serie di accordi e memorandum d'intesa tra i due paesi.

L'emiro del Qatar ha dichiarato: la partnership strategica tra Qatar e Turchia si sta sviluppando in vari settori, e l'incontro di oggi ne è stato il segno.

Tamim bin Hamad Al Thani ha sottolineato: ho discusso con Erdoğan delle modalità per perseguire i risultati esistenti e definire le priorità della cooperazione comune nella fase successiva.