Ministro estremista sionista: Invece di aiuti umanitari, mandate bombe a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime sionista, ha chiesto un'intensificazione degli attacchi sulla Striscia di Gaza invece dell'invio di aiuti umanitari.

Secondo la CNN, Ben-Gvir ha dichiarato in un video: "Questa è una sconfitta morale. Mentre i nostri ostaggi sono a Gaza, il nostro Primo Ministro invia aiuti umanitari a Gaza."

Ha aggiunto: "La mia convinzione è che in questa fase, una sola cosa dovrebbe essere inviata a Gaza: bombe per far esplodere, attaccare, incoraggiare l'emigrazione e vincere la guerra."

Sabato, questo ministro estremista del regime sionista aveva condannato la decisione del gabinetto di inviare aiuti umanitari a Gaza, descrivendola come una resa al movimento di Hamas.

Va notato che recentemente aiuti umanitari da alcuni paesi arabi sono arrivati nella Striscia di Gaza.