Pezeshkian: Guterres dovrebbe assumere una posizione più chiara contro Israele / Il Belgio riconosce la Palestina

Il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, «Masoud Pezeshkian», ha dichiarato: Ci aspettiamo che le organizzazioni internazionali, guidate dalle Nazioni Unite, adottino misure più concrete e serie contro i crimini e gli incendi dolosi del regime sionista nella regione. Secondo Pars Today, che cita l'IRNA, «Masoud Pezeshkian» ha incontrato lunedì sera il Segretario Generale delle Nazioni Unite «Antonio Guterres», sottolineando che la Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre cercato pace e tranquillità e che è stato il regime sionista a imporci la guerra, e ha apprezzato la sua posizione contro i crimini del regime contro i palestinesi di Gaza e l'attacco all'Iran. Allo stesso tempo, Pezeshkian ha invitato Guterres ad assumere una posizione più chiara nel condannare i crimini del regime sionista contro i palestinesi e gli altri paesi della regione.

Il Belgio riconosce la Palestina

Il Ministro degli Esteri belga «Maxime Prout» ha scritto sul social network X: Il Belgio riconoscerà la Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e saranno imposte severe sanzioni al governo israeliano. Prout ha aggiunto che questa decisione è stata presa «alla luce della catastrofe umanitaria in Palestina, in particolare a Gaza», «della violenza e del mancato rispetto del diritto internazionale da parte di Israele», e della responsabilità del Belgio di «prevenire qualsiasi rischio di genocidio» e di aumentare la pressione sul governo israeliano.

All'alba l'attacco israeliano a Gaza, altri 20 giovani palestinesi caduti martiri

Fonti mediche nella Striscia di Gaza hanno annunciato che almeno 20 giovani palestinesi sono caduti martiri all'alba di martedì a seguito dei raid aerei dell'esercito israeliano sulla zona. Si dice che tra le vittime almeno cinque sarebbero civili mentre stavano cercando di trovare aiuti umanitari.

Ansarullah dello Yemen: Israele dovrebbe aspettarsi una grande sorpresa da parte nostra

«Zaifullah al-Shami», membro di spicco del movimento yemenita Ansarullah, ha annunciato lunedì sera che il movimento sta preparando sorprese reali e inaspettate per il regime sionista. Sottolineando le straordinarie capacità militari del suo movimento, al-Shami ha dichiarato: Abbiamo sorprese che né i nostri amici e né i nostri nemici si aspetterebbero.

Lavrov: L'Occidente usa il dollaro per sopprimere i concorrenti

Il ministro degli Esteri russo «Sergei Lavrov» ha affermato che l'Occidente usa il dollaro per sopprimere i rivali e mantenere il suo dominio sulla scena globale. Ha affermato che l'Occidente sta cercando con tutti i mezzi di prevenire l'emergere di un mondo multipolare e di preservare la sua supremazia, e in questo sforzo, «invece di negoziare e competere lealmente, ricorre all'estorsione, alla pressione e alle sanzioni.»

Lettera congiunta di Iran, Cina e Russia: il Consiglio di Sicurezza dovrebbe annullare la lettera della Troika

I ministri degli Esteri di Iran, Cina e Russia, in una lettera congiunta al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio di Sicurezza, hanno respinto i tentativi dei tre Paesi europei di ripristinare le risoluzioni annullate del Consiglio di Sicurezza contro l'Iran e hanno affermato che la dichiarazione inviata dai tre Paesi europei al Consiglio di Sicurezza è contraria alle procedure stabilite nel BARJAM (accordo sul nucleare iraniano) e nella Risoluzione 2231, manca di una base giuridica e dovrebbe essere considerata nulla.