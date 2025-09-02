Notizie | Dalle relazioni in crescita tra Iran e Cina alla revoca di visti per i palestinesi da parte degli USA

L'apertura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) con il discorso del Presidente cinese, la sospensione dei visti per tutti i palestinesi da parte degli Stati Uniti, l'ultimo rapporto sul terremoto in Afghanistan, il pieno sostegno del Presidente del Parlamento libanese all'arma della Resistenza e la determinazione dei leader di Iran e Cina a rafforzare le relazioni bilaterali sono solo alcune delle ultime notizie dall'Iran e dal mondo che potete leggere in questo notiziario di Pars Today:

Pezeshkian: Non c'è distanza tra i popoli di Iran e Pakistan

Lunedì, in un incontro con il Primo Ministro del Pakistan, il Presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che le autorità iraniane ritengono che non ci sia distanza tra i popoli dei due Paesi e ha affermato: Siamo interessati a rafforzare e approfondire le relazioni tra loro in tutti i settori e a rimuovere gli ostacoli all'espansione della cooperazione. In questo incontro, tenutosi in Cina, il Primo Ministro del Pakistan ha anche affermato che l'Iran e il Pakistan, in quanto membri del blocco islamico nella regione, possono e devono cooperare tra loro per realizzare i nobili obiettivi islamici, e ha sottolineato: "La cooperazione tra i due Paesi in vari ambiti si sta muovendo nella giusta direzione".

Nabih Berri: L'arma della Resistenza è il nostro onore e la nostra dignità

In un discorso in occasione del 47° anniversario del rapimento dell'Imam Musa Sadr e dei suoi compagni, il Presidente del Parlamento libanese ha sostenuto l'arma della Resistenza e ha messo in guardia dai movimenti sediziosi di alcuni in Libano con il sostegno di Tel Aviv. Mettendo in guardia dai movimenti sediziosi, Nabih Berri ha affermato: "Fate attenzione a non permettere che ignoranza e fanatismo si mescolino e portino a comportamenti che porteranno alla distruzione. Mettiamo in guardia dalle posizioni odiose che rappresentano un pericolo per il Libano e l'arma della Resistenza è la liberatrice della terra. L'arma della Resistenza è il nostro onore e la nostra dignità e il suo esame dovrebbe essere condotto in un clima di calma". Ci opponiamo a minacce e attacchi alla Carta Nazionale e all'ignorare la Costituzione.

Gli Stati Uniti sospendono il rilascio di tutti i tipi di visti a tutti i palestinesi

Funzionari statunitensi hanno annunciato che la Casa Bianca ha sospeso il rilascio di tutti i tipi di visti a tutti i palestinesi. Le nuove regole vietano ai palestinesi di ricevere visti statunitensi per cure mediche, istruzione universitaria, visite ad amici o parenti e affari. L'amministrazione Trump si era precedentemente opposta al rilascio di visti ai funzionari palestinesi per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Yemen, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito: Israele si è aperto le porte dell'inferno

Il Maggiore Generale Mohammed Abdul Karim Al-Ghammari, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito yemenita, ha sottolineato che il nemico sionista si è aperto le porte dell'inferno martirizzando il Primo Ministro e i ministri del Paese a Sana'a. Ha aggiunto: "La nostra risposta sarà dura e dolorosa incorporando opzioni strategiche efficaci e influenti".

Il Vertice di Shanghai si apre con il discorso del Presidente cinese

Il Vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si è aperto con un discorso del Presidente cinese. Lunedì Xi Jinping ha presieduto il 25° vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella città portuale di Tianjin, nella Cina settentrionale.

Baghaei: le relazioni Iran-Cina stanno crescendo

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha considerato le relazioni tra Teheran e Pechino molto buone e in crescita, e ha dichiarato: Gli ideali dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai si basano sul mantenimento dello stato di diritto a livello internazionale e di valori condivisi. In un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa cinese Xinhua, "Esmail Baghaei" ha anche annunciato: L'accordo di 25 anni tra i due Paesi è adesso in fase di attuazione e sta facendo progressi.

Il tentativo di Trump di cambiare le modalità di voto negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti "Donald Trump" ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo che imponga l’esibizione di un documento d’identità valido per l’esercizio del diritto di voto in tutte le elezioni. In un post sul social network Truth, ha anche affermato: Non avremo più il voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per il personale militare in servizio nelle aree remote.

India, ministro del Commercio: Nuova Delhi non si piegherà agli Stati Uniti

Il ministro del Commercio indiano ha annunciato che il Paese "non si piegherà " agli Stati Uniti e si concentrerà invece sull'attingere a nuovi mercati. Parlando a un evento del settore edile a Nuova Delhi, Piyush Goyal ha dichiarato: "Se qualcuno vuole, l'India è sempre pronta ad avere un accordo di libero scambio con loro".

Ultimo rapporto sul terremoto in Afghanistan: almeno 250 morti e centinaia di feriti

Secondo i media afghani, almeno 250 persone sono state uccise e altre centinaia ferite a seguito di un terremoto di magnitudo 6,1 che ha colpito l'Afghanistan orientale domenica notte. Nel frattempo, Reuters, citando funzionari del governo afghano ad interim, ha riferito che il bilancio delle vittime del terremoto di domenica notte nell'Afghanistan orientale potrebbe raggiungere diverse centinaia.