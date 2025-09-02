L'organizzazione americana Responsible Statecraft ha recentemente scritto in un articolo di «Rosemary Kelanic»: Sono trascorsi quattro anni da quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan il 30 agosto 2021. Questo ritiro ha segnato la fine di un'occupazione durata quasi 20 anni, che può essere un esempio dell'infinita espansione delle missioni militari. Secondo Pars Today, quello che è iniziato nell'ottobre 2001 come un intervento limitato per distruggere Al Qaeda in Afghanistan si è trasformato in un'operazione senza limiti che è costata ingenti somme di denaro agli Stati Uniti. In questi anni, 2.334 militari statunitensi sono stati uccisi e più di 20.000 sono rimasti feriti.

Le politiche statunitensi in Afghanistan si basavano su presunti metodi come il «nation building» e la democratizzazione in un paese con una cultura e condizioni politiche diverse da quelle occidentali, che alla fine hanno portato al fallimento. Queste politiche non sono riuscite a determinare cambiamenti radicali nella struttura sociale e politica dell'Afghanistan.

Al contrario, gli Stati Uniti, anziché concentrarsi sulle minacce che dichiaravano di contrastare in Afghanistan, si sono impegnati in progetti complessi che non solo si sono rivelati infruttuosi, ma hanno anche comportato elevati costi umani e finanziari.

Tuttavia, i decisori politici americani continuano a preoccuparsi di giustificare la presenza militare in diverse regioni del mondo, mentre le prove suggeriscono che le minacce che affermano di contrastare possono essere contenute senza un'occupazione militare. Questo punto potrebbe essere molto istruttivo per la sicurezza futura. Per questo motivo, gli Stati Uniti potrebbero terminare la loro missione in Iraq a settembre, come previsto, e ritirare tutti i 2.500 soldati da quel paese entro la fine del 2026.

Questa analisi rafforza anche la logica del ritiro degli Stati Uniti dalla Siria e da oltre 10 paesi africani. Ciò suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero ridurre completamente la loro presenza in queste regioni.

In definitiva, si può affermare che le politiche statunitensi per la presenza militare in altri paesi sono state il riflesso della negligenza delle reali priorità di sicurezza. Questi errori hanno portato gli Stati Uniti non solo al fallimento del raggiungimento dei loro obiettivi iniziali, ma anche allo spreco di molte delle loro risorse e forze in una guerra infinita e inefficace. Queste esperienze dovrebbero essere considerate come lezioni per le future politiche statunitensi in crisi simili.