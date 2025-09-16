Pezeshkian: "I musulmani mettano da parte le divergenze, perché il fattore di insicurezza è Israele"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il presidente del nostro paese, Massoud Pezeshkian, alla fine del vertice straordinario dei leader dei paesi islamici in Qatar e mentre si dirigeva a Teheran, ha dichiarato riguardo al regime sionista e alla situazione nella regione: "Il processo in corso farà sì che un numero maggiore di paesi islamici si avvicini. Gradualmente, i paesi islamici, nonostante le divergenze e le divisioni che esistevano in precedenza e che i [nemici] in passato alimentavano consapevolmente, si renderanno conto che il principale fattore di pericolo è Israele stesso."

Il presidente ha sottolineato: "In passato, i [nemici] presentavano l'Iran e Hezbollah, e persino tutti i paesi musulmani, come la fonte di pericolo. Ho sentito quello che ha detto Netanyahu, e in realtà sta perseguendo la 'Grande Israele'; in questa 'Grande Israele' ci sono Iraq, Siria, Turchia, Arabia Saudita, e per non parlare del Libano e della Giordania, che dovrebbero essere eliminati automaticamente. Il processo di aggressione che il regime sionista sta portando avanti è tale che ha istituito un tribunale, ha emesso una sentenza e la sta anche eseguendo lui stesso. E in questa esecuzione, uccide insieme i colpevoli [a suo dire] e gli innocenti, e gli Stati Uniti e i paesi europei lo sostengono. Pertanto, questo processo dimostra che nessuna mente umana e nessun quadro del diritto internazionale [lo accetterebbe], e si rimane confusi su ciò che stanno facendo."

Ha continuato: "Quando in una parte del mondo imprigionano qualcuno, giustamente o ingiustamente, si mobilitano tutti dicendo che avete ignorato i diritti umani, ma i bambini innocenti di Gaza vengono portati alla fame fino alla morte e molti bambini sono morti di fame, e loro non ci danno nessuna importanza e anzi, sostengono il regime sionista."

Il presidente, riferendosi al vertice d'emergenza dei paesi islamici in Qatar, ha sottolineato: "La partecipazione a questo vertice è una protesta contro questo comportamento che si sta formando e può essere l'inizio di azioni che aumenteranno la coesione interna in termini di sicurezza, pace regionale, economia, società, cultura, politica e scienza tra i paesi islamici. I musulmani si sveglino, mettano da parte le loro divergenze e non si scontrino inutilmente tra loro, perché è stato dimostrato che il principale processo di insicurezza e instabilità nella regione sono gli stessi sionisti, non qualcun altro."