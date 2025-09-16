  1. Home
Pezeshkian: "I musulmani mettano da parte le divergenze, perché il fattore di insicurezza è Israele"

16 settembre 2025 - 17:32
News ID: 1727684
Source: ABNA24
Il presidente ha affermato: "I musulmani si sveglino, mettano da parte le loro divergenze e non si scontrino inutilmente tra loro, perché è stato dimostrato che il principale processo di insicurezza e instabilità nella regione sono gli stessi sionisti."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il presidente del nostro paese, Massoud Pezeshkian, alla fine del vertice straordinario dei leader dei paesi islamici in Qatar e mentre si dirigeva a Teheran, ha dichiarato riguardo al regime sionista e alla situazione nella regione: "Il processo in corso farà sì che un numero maggiore di paesi islamici si avvicini. Gradualmente, i paesi islamici, nonostante le divergenze e le divisioni che esistevano in precedenza e che i [nemici] in passato alimentavano consapevolmente, si renderanno conto che il principale fattore di pericolo è Israele stesso."

Il presidente ha sottolineato: "In passato, i [nemici] presentavano l'Iran e Hezbollah, e persino tutti i paesi musulmani, come la fonte di pericolo. Ho sentito quello che ha detto Netanyahu, e in realtà sta perseguendo la 'Grande Israele'; in questa 'Grande Israele' ci sono Iraq, Siria, Turchia, Arabia Saudita, e per non parlare del Libano e della Giordania, che dovrebbero essere eliminati automaticamente. Il processo di aggressione che il regime sionista sta portando avanti è tale che ha istituito un tribunale, ha emesso una sentenza e la sta anche eseguendo lui stesso. E in questa esecuzione, uccide insieme i colpevoli [a suo dire] e gli innocenti, e gli Stati Uniti e i paesi europei lo sostengono. Pertanto, questo processo dimostra che nessuna mente umana e nessun quadro del diritto internazionale [lo accetterebbe], e si rimane confusi su ciò che stanno facendo."

Ha continuato: "Quando in una parte del mondo imprigionano qualcuno, giustamente o ingiustamente, si mobilitano tutti dicendo che avete ignorato i diritti umani, ma i bambini innocenti di Gaza vengono portati alla fame fino alla morte e molti bambini sono morti di fame, e loro non ci danno nessuna importanza e anzi, sostengono il regime sionista."

Il presidente, riferendosi al vertice d'emergenza dei paesi islamici in Qatar, ha sottolineato: "La partecipazione a questo vertice è una protesta contro questo comportamento che si sta formando e può essere l'inizio di azioni che aumenteranno la coesione interna in termini di sicurezza, pace regionale, economia, società, cultura, politica e scienza tra i paesi islamici. I musulmani si sveglino, mettano da parte le loro divergenze e non si scontrino inutilmente tra loro, perché è stato dimostrato che il principale processo di insicurezza e instabilità nella regione sono gli stessi sionisti, non qualcun altro."

